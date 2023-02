Calciomercato: lascia Torino per andare a vivere a Madrid, è fatta

I prossimi mesi di calciomercato possono essere decisive per il club di Serie A che potrebbe dire addio al calciatore che lascerebbe per andare a giocare in Spagna.

E’ nella città di Torino che un giocatore di grande livello può salutare la Serie A per andare in Spagna, dove andrebbe a firmare per il club di Madrid.

Il mercato di gennaio di è concluso e non c’era modo di mettere in piedi una trattativa simile. Ma le prossime settimane saranno decisive per quello che accadrà in estate, perché molto dipenderà anche dalla qualificazione in Europa.

Calciomercato: lascia la Serie A per andare a Madrid

C’è una squadra che teme il mercato estivo per quanto riguarda le cessioni. Molto dipenderà dal risultato che l’allenatore e i suoi giocatori otterranno sul campo, perché c’è la seria possibilità che si vada a concludere diverse operazioni in uscita che possono cambiare il progetto. La classifica finale di questa stagione sarà molto importante per vedere cosa accadrà la prossima estate dal punto di vista del calciomercato, dove c’è una società che può perdere diversi giocatori di qualità per fare spazio a nuovi colpi.

Infatti, ora si iniziano già ad aprire le possibili trattative, con le prime voci che escono fuori riguardo i movimenti di mercato si farà il club in vista del nuovo anno. Molto o quasi tutto dipenderà dalle operazioni in uscita, dove ci sono diversi giocatori corteggiati dai grandi club. In Serie A, è nella città di Torino che si guarda con attenzione perché i top club d’Europa hanno messo nel mirino diversi campioni che giocano per il Torino e la Juventus.

Uno dei nomi più importanti è proprio quello di Perr Schuurs che può essere oggetto di desiderio di calciomercato dell’Atletico Madrid in vista del prossimo anno.

Atletico Madrid: Schuurs nel mirino

Il difensore centrale olandese la prossima estate potrebbe lasciare il Torino, il 23enne è stato uno dei grandi colpi chiusi con l’Ajax per soli nove milioni di euro. Ora il suo valore potrebbe essere subito cresciuto. Tra i club interessati a Schuurs c’è l’Atletico Madrid che ha deciso di metterlo nel mirino.

Dipenderà molto anche da quella che sarà la guida tecnica del prossimo anno del club spagnolo. Perché Diego Simeone ha un contratto fino al 2024 con l’Atletico Madrid che può anche pensare di cambiare con l’allenatore che troverebbe subito una nuova squadra. Intanto, iniziano a circolare i primi indizi di mercato che riguardano l’acquisto di Schuurs dell’Atletico Madrid.

Torino: il prezzo di Schuurs

Nel finale di mercato di gennaio ci ha provato il Leicester con 27 milioni a comprare Schuurs dal Torino ma non sono bastati. La prossima estate potrebbe arrivare un’offerta più alta. A quel punto sarà difficile per il Torino non cedere Schuurs per 35 milioni di euro se dovesse arrivare l’offerta dell’Atletico Madrid.