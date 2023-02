Calciomercato: via da Roma, annuncio dall’Inghilterra

Mentre la società è a lavoro per l’addio di Zaniolo, che è pronto a firmare con il Galatasaray, emergono nuove indiscrezioni riguardo il calciomercato Roma per la prossima stagione.

Arriva l’annuncio dall’Inghilterra riguardo il futuro lontano dalla Capitale di uno dei leader dello spogliatoio giallorosso.

Novità di calciomercato in merito al futuro della Roma che a fine stagione è pronta all’ennesima rivoluzione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la società giallorossa è pronta a cambiare e a puntare su altri uomini. Ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Roma: addio a fine stagione

L’eliminazione dalla Coppa Italia non è stata ancora digerita. La vittoria in Serie A contro l’Empoli è stata importante ma i tifosi, in questo momento, sono presi da altro. E non si placano le polemiche nei confronti della società.

Adesso ci sono delle riflessioni in corso riguardo il destino di uno degli uomini più importanti dello spogliatoio giallorosso. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, sarebbe pronto un nuovo ritorno al Chelsea di Mourinho.

Mourinho al Chelsea, cosa sta succedendo

A rilanciare la notizia è il portale Givemesport: Mourinho vuole tornare al Chelsea per la terza volta. Il club londinese può offrire maggiori opportunità allo Special One che in giallorosso è vincolato, visto che sul calciomercato deve rispettare dei paletti imposti dal settlement agreement con la Uefa. Ecco perché pare che la proprietà americana voglia affidare a Mourinho la guida del Chelsea al posto di Potter, che può salutare già a fine stagione.

Ad oggi è difficile immagine se ci sarà o meno il ritorno a Stamford Bridge di Mourinho ma la sensazione è che a fine stagione ci sarà una riflessione all’interno della Roma per quanto riguarda il destino di Mourinho che non ha digerito neanche alcune mosse del general manager Tiago Pinto.

Roma: Mourinho ai saluti a fine stagione?

A prescindere di come vada la stagione, aumentano le possibilità di separazione tra la Roma e Mourinho. Alla base alcuni dissapori evidenziati anche nell’ultima sessione di calciomercato. La società, purtroppo, è vincolata e non può operare nel modo giusto. Ecco perché il tecnico portoghese ha manifestato al suo agente, Jorge Mendes, l’intenzione di tornare nuovamente in Premier League. Il Chelsea può essere una valida opzione per Mourinho che, in questo modo, ha la possibilità di prendere qualunque giocatore visto che la nuova proprietà non bada a spese pur di rinforzare la rosa.