Milan: Leao non gioca più, il motivo della polemica

Come se non bastasse in casa Milan scoppia il caso Leao. Arrivano le ultime notizie su quello che è il futuro del giocatore con il club rossonero dopo la lite con Pioli.

Non è un momento facile per la squadra di Milano Campione d’Italia in carica. Perché le ultime notizie non sono per niente positive riguardo quanto accaduto. I risultati ora sono accompagnati da un clima davvero difficile e pesante.

Una situazione surreale se pensiamo a com’era pochi mesi fa il clima a Milano, perché ora bisogna trovare una soluzione al più presto per il bene dei colori rossoneri, con i tifosi che chiedono spiegazioni per quanto sta accadendo.

Milan: caso Leao, cos’è successo

Dopo la panchina con il Sassuolo la storia si ripete e per 55 minuti il miglior giocatore del Milan Rafael Leao è finito in panchina nel derby contro l’Inter che era la partita più importante del momento per i rossoneri. La squadra di Pioli arrivava da tante sconfitte pesanti in queste ultime settimane e quella di ieri è stata l’ennesima che ha complicato le cose. Ancor di più ad accendere la polemica tra i tifosi è la panchina del bomber portoghese. Il campione del Milan non ha giocato dall’inizio ancora una volta e ora il caso è confermato, c’è qualcosa che non va con Pioli. Lo stesso allenatore a fine partita avrebbe ammesso il tutto.

Pare che il giocatore non si sia impegnato in allenamento come voleva il proprio allenatore e questo ha creato problemi interni e portato il tecnico a fare delle scelte mirate per l’attuale situazione che vive il Milan. Ora saranno decisive le prossime settimane per capire se si riuscirà ad andare avanti, ricordando quanto fatto solo pochi mesi fa, quando i rossoneri hanno vinto il titolo di Campioni d’Italia dopo circa 10 anni di dominio della Juve e della vittoria dell’Inter dell’anno precedente. Cos’è successo tra Leao e Pioli nel Milan ancora non è chiaro, ma bisognerà risolverlo il prima possibile.

Milan: caso Leao, Pioli lo lascia in panchina

In questo momento Pioli conferma Leao in panchina nel Milan, una situazione nuova da gestire per tutti, fino alla società e ai tifosi stessi. Il bene del Milan va messo sempre al primo posto, ma ora così potrebbe diventare difficile gestire la situazione.

Milan: problemi tra Leao e Pioli

Da Mvp dello scudetto dello scorso anno a panchinaro nel Milan, per Leao è una situazione strana nata dopo dei problemi con Pioli. C’è stato un calo fisico e mentale anche per il giocatore portoghese che ha notato l’allenatore e ha deciso di lasciarlo fuori in attesa di una scossa, che però al momento ancora non è arrivata. Contro l’Inter però ci sono state delle giocate importanti dell’attaccante, come la palla data a Giroud in area di rigore che ha sbagliato lo stop decisivo per segnare.