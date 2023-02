Inter: via a fine anno, offerto un maxi ingaggio

L’Inter continua a vincere e ad andare avanti in campionato trascinata dalle giocate di alcuni giocatori chiave, ora spuntano le offerte per possibili nuove firme dei campioni nerazzurri.

Perché il mercato è sempre dietro alle porte, come i pericoli di perdere i propri talenti. La società nerazzurra non vuole più vedere un caso come quello di Skriniar e arrivano le mosse.

Vuole giocare d’anticipo questa volta la società nerazzurra, per questo motivo si proverà a chiudere la firma del giocatore per evitare di perdere il talento a zero o con una cessione obbligatoria.

Calciomercato Inter: assalto ai campioni nerazzurri

L’Inter vince un altro Derby con a segno ancora una volta Lautaro Martinez e sull’assist di Calhanoglu. I campioni della società nerazzurra sono sempre tanto cercati sul mercato, perché mettono in mostra le loro qualità sia in campionato che in Europa. Infatti, sono diversi i giocatori dell’Inter che piacciono a mezz’Europa, quella ricca e di grande livello come i club di Manchester, Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e tutte le grandi squadre di Londra che guardano con attenzione a possibili sviluppi importanti in vista del futuro. Si possono aprire occasioni di calciomercato ma l’Inter vuole allontanare ogni tipo di voce e per questo prova a giocare d’anticipo.

Ci sono diversi giocatori che possono firmare con nuove squadre o decidere di accettare il rinnovo di contratto nell’Inter come nel caso di Hakan Calhanoglu. Ancora una volta il giocatore turco si è dimostrato una pedina fondamentale nella squadra di Inzaghi, anche questa stagione è uno dei migliori e vuole continuare ad alzare il suo livello. Sarà determinante capire come andrà a finire per quanto riguarda la sua situazione, lui che è in scadenza di contratto 2024. Presto potrebbero arrivare le prime offerte da diversi club nel mondo e per questo motivo la società ha deciso di avviare i contatti.

Inter: rinnovo Calhanoglu, le ultime

Secondo le ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport, l’Inter vuole rinnovare il contratto di Calhanoglu per evitare uno Skriniar bis. La società non ha preso bene l’addio del centrale slovacco che a fine stagione si unirà a zero al Paris Saint Germain. Per questo motivo ora il contratto in scadenza nel 2024 di Hakan dovrà essere migliorato

Nelle prossime ore si sapranno notizie in merito al rinnovo di Calhanoglu e l’Inter. Il giocatore e la società sembrano in sintonia su questo tipo di argomento.

Rinnovo Calhanoglu Inter: le cifre

Il contratto di Calhanoglu con l’Inter sarà migliorato nel rinnovo, sia con la scadenza portata fino al 2027-2028, sia con un adeguamento dell’ingaggio rispetto agli attuali 5 milioni che percepisce il giocatore al momento. Sarà uno dei più pagati in rosa.