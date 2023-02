Serie A: si opera al menisco, 3 mesi di stop

Arrivano le ultime indiscrezioni riguardo l’infortunio del giocatore che adesso dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Novità sulle condizioni fisiche del calciatore che con molta probabilità si dovrà operare al menisco. Rischia di stare fermo ai box per almeno tre mesi, ecco cosa sta succedendo.

L’annuncio l’ha dato direttamente l’allenatore nel corso della conferenza stampa. Ecco spiegato, dunque, le mosse di calciomercato. Adesso è atteso l’esito dell’operazione a cui dovrà sottoporsi il giocatore che ha subito un brutto infortunio al menisco.

Serie A: stop di 3 mesi, ecco chi lo sostituisce

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fornire tutti i dettagli in merito alle condizioni fisiche del calciatore che, nei prossimi giorni, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Una notizia non proprio felice per la società e lo stesso allenatore.

E’ il tecnico del Torino Juric che ieri, nel corso della conferenza stampa di viglia, ha svelato le ultime sull’infortunio di Zima che dovrà stare fermo per i prossimi tre mesi a causa di un problema al menisco. Il difensore dovrà operarsi, ecco spiegato dunque l’acquisto di Gravillon nell’ultimo giorno di calciomercato. Il difensore scuola Inter è il sostituto del centrale classe 2000 della Repubblica Ceca, si giocherà il posto in quella zona di campo con Djidji che ha recuperato dopo un problema al setto nasale che l’aveva messo ai box per qualche settimana.

Intanto per la sfida di oggi pomeriggio contro l’Udinese, in programma allo stadio Grande Torino alle ore 15, il Torino di Juric non potrà contare oltre su Zima neanche sul neo acquisto Ilic, Radonjic e Lazaro.

Ultime Torino, la probabile formazione contro l’Udinese

Alle ore 15 è in programma la sfida di campionato tra Torino e Udinese con Juric che dovrà fare a meno dell’infortunato Zima, che nei prossimi giorni sarà operato al menisco e starà fuori tre mesi. In difesa, però, torna a disposizione Djidji dopo l’intervento al setto nasale. Il difensore completerà il reparto insieme a Schuurs e Buongiorno. Parte dalla panchina il neo acquisto Gravillon così come il centrale svizzero Ricardo Rodriguez. Per il resto formazione tipo per Juric che conferma il suo 3-4-2-1 con Miranchuk e Vlasic che agiranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Sanabria.

Per quanto riguarda l’Udinese, invece, anche Sottil schiera la difesa a 3. In attacco, non ci sarà Deulofeu per un problema al ginocchio, mentre partirà dalla panchina il neo acquisto Thauvin. Sottil in attacco è pronto a confermare Success e Beto.