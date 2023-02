La penalizzazione inguaia la Serie A: può succedere subito, il motivo

Non solo la Juventus, la Serie A va in rovina a causa della penalizzazione inflitta al club bianconero, da parte della Lega Serie A.

Il motivo è legato al problema che subentrerà adesso per il campionato italiano, a causa del problema legato alle plusvalenze e che ha portato alla penalizzazione della Juve, che ha mandato in “crisi” i tifosi, che hanno provveduto ad una protesta totale contro il campionato italiano.

Ad analizzare la questione economica, che subentrerà come problema vero e proprio per il calcio in Italia sono i colleghi di Calcio&Finanza, che hanno appunto spiegato come cambierà la Serie A, dopo i punti tolti alla Juve.

Penalizzazione Juventus, guai economici per la Serie A: le conseguenze

Porterebbe a pesanti conseguenze per l’economia del calcio italiano, in Serie A subentrerebbero non pochi problemi se il Collegio di Garanzia del Coni dovesse non solo confermare la sentenza, ma addirittura aumentare la sanzione stessa.

Perché la Juventus rischia e non poco di sprofondare in classifica, con i punti di penalizzazione che verrebbero anche aumentati.

E l’aumento dei punti di penalizzazione e il mancato approdo nelle coppe della Juventus, con ulteriore penalizzazione, obbligherebbe la società bianconera ai sacrifici del mercato. Il motivo è legato al bisogno di monetizzare, a causa delle mancate entrate economiche. E la Juventus che sprofonda in classifica, inguaierebbe così la Serie A. Calciatori del calibro di Chiesa e Vlahovic, oltre agli altri calciatore di livello enorme per il campionato italiano, finirebbero all’estero.

Mercato Juventus, bianconeri costretti alla cessione: il motivo

La penalizzazione costringerebbe a far perdere alla Serie A calciatori di enorme livello, la Juventus potrebbe vendere anche Chiesa, di fronte alla necessità di monetizzare. Come analizzato infatti da Calcio&Finanza, la distribuzione per i diritti TV andrebbe a cambiare per la Juventus, in merito a quelli che sono gli incassi. L’esempio lampante è legato alla scorsa stagione, con la Juve che – attraverso i 70 punti ottenuti nella stagione 2021/2022 – aveva realizzato un incasso di 1,9 milioni di euro. Quest’anno, con questa penalizzazione inflitta, si scenderebbe di un 20%, arrivando soltanto a 1,5 milioni di euro.

Juve, senza penalizzazione cambia tutto: la verità sulle cifre

La Juventus, qualora dovesse essere tolta la sanzione sulla penalizzazione in classifica, andrebbe a guadagnarne la Juve e il calcio italiano stesso, per quanto riguarda i diritti TV. E infatti, senza sanzione, gli incassi legati alla distribuzione dei diritti televisivi, porteranno circa 2 milioni di euro nelle casse dei bianconeri.