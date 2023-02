Clamoroso prima di Inter-Milan: escluso dai titolari, il motivo è chiaro

Clamoroso annuncio che arriva prima di Inter-Milan: esclusione dai titolari, non prenderebbe parte al derby.

Questa sera vanno in campo a San Siro, per il derby, i due club di Milano. Hanno voglia di trovare i tre punti per inseguire il Napoli capolista e consolidare un posto in Champions League. Una delle due squadre di Milano, però, proverà a farlo senza uno dei suoi migliori giocatori.

La notizia riguarda una pesantissima esclusione, dopo i fatti recenti legati al rinnovo. Ecco come scenderanno in campo le due formazioni, considerando l’assenza a sorpresa di queste ultime ore di vigilia al derby.

Inter-Milan, clamorosa decisione: verso l’esclusione dal derby

Mancano poche ore, è il giorno del derby per Inter e Milan. Si giocherà a San Siro quella che è la sfida più attesa a Milano e tra le partite più sentite del calcio italiano. Si daranno battaglia sugli spalti a suon di coreografie, in campo poi scenderanno i loro beniamini e sarà spettacolo in campo.

Spettacolo che rischia di non vedere tra i protagonisti uno degli interpreti più attesi di Inter e Milan, che potrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

Si tratterebbe infatti di una scelta tecnica da parte di Stefano Pioli che, dopo averlo già escluso nell’ultimo appuntamento contro il Sassuolo – con il Milan che è uscito sconfitto dalla gara – non schiererà Rafael Leao: può partire dalla panchina per Inter-Milan.

Ultime Milan, l’esclusione di Leao: la notizia

Sono i colleghi di Sky Sport a riportare le ultime di formazione legate al Milan e alla possibile assenza nel derby per Rafael Leao. Il 3-5-2 che sta studiando Pioli, non vedrebbe tra i protagonisti l’asso portoghese, Leao partirebbe dalla panchina questa sera. È la scelta di Pioli che si rivive dopo quanto già visto con il Sassuolo, con Leao entrato solo alla ripresa. È una scelta che arriva, in questo momento, a causa anche dei rumors legati, molto probabilmente, al suo mancato rinnovo coni rossoneri. Può esserci il mercato dietro le scelte su Leao che, se dovesse effettivamente non giocare questa sera, avrebbe del clamoroso.

Inter-Milan, fuori Leao? Le possibili scelte di formazione

Da una parte c’è l’Inter che, molto probabilmente, schiererà Milan Skriniar in difesa, a tre come di consueto, accanto a Bastoni e Acerbi. Senza fascia però, che andrebbe sul braccio di Lautaro Martinez, con Stefano de Vrij che starebbe perdendo il ballottaggio con Acerbi in queste ore. Ma dall’altra parte c’è in ogni caso il Milan, che si andrà a sistemare in un 3-5-2, con Messias nel ruolo di mezz’ala e fuori Leao, che partirebbe dunque dalla panchina.