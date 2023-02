Calciomercato Inter: accordo con il portiere, prenderà il posto di Handanovic

Si avvicina l’addio dall’Inter di Samir Handanovic che nel prossimo calciomercato andrà via a parametro zero. Intanto Marotta ha già individuato il possibile erede che andrà a ricoprire il ruolo di vice Onana.

Questa è stata la stagione della svolta per l’Inter con Inzaghi che ha messo in panchina Handanovic e dato fiducia al portiere ex Ajax Onana che ha conquistato il posto da titolari ai danni del capitano dei neroazzurri. Il portiere sloveno, adesso, è ad un passo dall’addio visto che ha il contratto in scadenza la prossima stagione. Con molta probabilità non rinnoverà con i neroazzurri. Per lui ci sarà un futuro lontano da Milano. Intanto Marotta si è già mosso ed ha nel mirino l’alternativa ad Handanovic.

Si muove il calciomercato dell’Inter con Marotta che guarda al nuovo portiere da affiancare ad Onana. Secondo le ultime indiscrezioni, la società neroazzurra ha messo nel mirino due estremi difensori. Uno di questi potrebbe fare a caso della rosa di Inzaghi e diventare il nuovo vice del portiere camerunense che, in questa stagione, ha tolto il posto ad Handanovic che si prepara all’addio la prossima stagione.

Calciomercato Inter: colpo tra i pali, ecco il portiere

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, c’è grande interesse da parte della società neroazzurra nei confronti di due portieri di grande esperienza da affiancare ad Onana. Handanovic saluterà il club neroazzurro la prossima stagione ed è per questo che Marotta ha messo nel mirino un altro estremo difensore che andrà a ricoprire il ruolo di vice.

E’ il Mundo Deportivo a riportare la notizia riguardo l’interesse da parte dell’Inter per Neto e Bayindir. Uno dei due può arrivare nel prossimo calciomercato Inter. Gli scout dei neroazzurri hanno avuto la possibilità di assistere ad alcune partite dei due estremi difensori. Entrambi hanno mostrato grandi qualità e carisma tra i pali. Il brasiliano ha già militato in Italia tra le fila della Fiorentina e della Juventus. Può essere un acquisto buono per la prossima stagione, quando Handanovic saluterà l’Inter visto che ha il contratto in scadenza.

Non ci sono dubbi sulla titolarità di Onana, che ha conquistato la fiducia di Simone Inzaghi. Il camerunense, però, dovrà essere affiancato da un portiere di esperienza. Marotta è intenzionato già da adesso a bloccare uno dei due calciatori per poi fare arrivare all’Inter Neto o Batindir nel prossimo calciomercato estivo.

Inter: Neto o Bayindir al posto di Handanovic

Novità per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Secondo le ultimissime notizie di calciomercato Marotta è a lavoro per prendere e portare all’Inter Altay Bayindir del Fenerbahçe o l’ex Juve Neto, attualmente in forza al Bournemouth. Handanovic saluterà alla fine di questa stagione, lo sloveno dopo 11 stagioni in neroazzurro non rinnoverà il suo contratto. Valuterà se ritirarsi o proseguire la sua carriera da calciatore in un altro club.