Fiorentina: Italiano una furia, ha scoperto cos’è successo

Fiorentina Bologna finisce con la vittoria della squadra di Thiago Motta contro quella di Italiano. Un duro ko per i viola che ancora non riescono a vincere quest’anno.

Fiorentina: le parole di Italiano

Al termine di Fiorentina Bologna ha parlato a Dazn Italiano della partita persa:

“Non abbiamo fatto una brutta gara, molto peggio abbiamo giocato in casa col Torino. Oggi è troppo la sconfitta, ma dovevamo fare molto di più nel secondo tempo dopo il gol subito. Ancora una volta non riusciamo a trovare il guizzo per almeno pareggiarla. Dovevamo e potevamo fare molto meglio.

Avevo già messo in guardia i ragazzi per la partita di oggi, ma credo che l’abbiamo approcciata bene. Abbiamo marcato male sui due corner, in campionato ci gira male, soprattutto in queste ultime partite giocate in Serie A. Brekalo è un ragazzo intelligente, è arrivato da poco ma andava messo in campo e ci poteva dare qualcosa di diverso in attacco. Il suo esordio di oggi è condito con una sconfitta, ma penso ci potrà dare tanto.

I gialli che permetteranno di saltare le partite dei miei giocatori mi ha costretto a cambiarli oggi per evitare di chiudere in 10. Abbiamo giocatori che hanno dimostrato di poter essere utili, tutti, le rotazioni funzionano. Cerchiamo la continuità però che non riusciamo a trovare al momento”.