Calciomercato: torna in panchina in Italia, c’è l’accordo

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il cambio di allenatore in panchina in Italia.

Arrivano aggiornamenti importanti su quello che sarà il cambio del tecnico, che è pronto ad una nuova sfida in vista del finale di stagione dopo il cambio.

Arrivano novità interessanti per quello che è il cambio in panchina della società pronta ad una svolta dopo i brutti risultati di queste ultime partite.

Calciomercato: cambio allenatore in panchina

Rivoluzione totale da parte della società che ha deciso di cambiare tutto. Perché ci sono stati dei risultati negativi che hanno portato al presidente a prendere delle decisioni forti. A inizio stagione il numero uno della società aveva minacciato di andarsene e soltanto dopo un colloqui con il Sindaco della città ha accettato di continuare in questo progetto. Quest’anno però non è iniziato per niente nel migliore dei modi, anzi. Già due esoneri in appena 23 giornate in stagione per il Benevento che ora ha anche esonerato Fabio Cannavaro e scelto il nuovo allenatore.

Sono 23 i punti in 23 giornate che costringono al club campano di Serie B di dover cambiare in maniera obbligatoria, perché ora è in piena zona retrocessione. Dalla Serie A ora si rischia addirittura di andare in Serie C, perché ora la squadra rischia davvero grosso e per questo motivo l’allenatore Cannavaro e il ds Foggia sono stati esonerati dal Benevento da Vigorito che ha preso una decisione forte.

Benevento: cambio allenatore, scelto Stellone

Secondo le ultime indiscrezioni il Benevento ha scelto Stellone come nuovo allenatore per sostituire Cannavaro. L’allenatore è attualmente svincolato dopo aver maturato esperienze sulle panchine di Reggina, Arezzo, Ascoli, Palermo, Bari e Frosinone. Ora è pronto ad un’altra prestigiosa panchina come quella del Benevento, dove Stellone sarà il nuovo allenatore al posto di Fabio Cannavaro.

Da decidere anche il nuovo direttore sportivo visto l’esonero di Foggia, ci sono delle valutazioni in corso proprio in queste ore in casa Benevento riguardo la decisione finale. Il tecnico già nei prossimi giorni arriverà in città per firmare il contratto ed unirsi al resto del suo staff per dirigere i primi allenamenti della squadra.

Benevento: Stellone e un nuovo ds

Importanti novità per quanto riguarda il Benevento e la scelta dell’allenatore Stellone con il nuovo ds che arriverà anche lui nelle prossime ore. Si è parlato tanto di Fabiani, Faggiano e Fusco in queste ore, uno di loro potrebbe essere scelto per affiancare il nuovo allenatore in quest’avventura che inizierà.

Non sarà facile per Stellone che al Benevento dovrà provare a salvarsi. La situazione è davvero complicata, perché al momento il Benevento occupa la penultima posizione ed è in crisi totale di risultati, con poca serenità nell’ambiente al momento.