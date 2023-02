Napoli, assalto decisivo: 140 milioni, è già stata firmata l’offerta

Il Napoli di Luciano Spalletti può vincere lo Scudetto ma guarda già al calciomercato. Gli azzurri hanno una rosa importante e completa, e lo dimostra la grande stagione che stanno disputando, ma Cristiano Giuntoli non chiude a possibili movimenti nuovi.

Alla fine della stagione potrebbe esserci una nuova rivoluzione per il Napoli. Dopo quella che già c’è stata la scorsa estate, la squadra potrebbe cambiare ancora volto. Il dirigente azzurro ha dimostrato di saper lavorare anche con risorse economiche meno importanti degli altri club e accadrà lo stesso anche la prossima estate. La grande stagione attuale sta portando a grandi interessamenti dai top club esteri.

Calciomercato Napoli, già deciso l’assalto: via in estate

Lo staff di calciomercato del Napoli è già al lavoro per migliorare il Napoli. A fine stagione potrebbe esserci una nuova rivoluzione generale nella rosa di Luciano Spalletti. In caso di Scudetto, però, non sono da escludere grandi cessioni ma anche grandi colpi. Il club partenopeo ha perso diversi calciatori importanti ma è riuscito a sostituirli a dovere con nomi inizialmente “sconosciuti”.

Costruire una rosa di grande valore che sta stupendo in Serie A e in Europa era inaspettato per tutti ma ora, anche con il lavoro di Luciano Spalletti, potrebbe portare a casa almeno un trofeo. L’addio a qualche altro calciatore di lusso non è da escludere ma Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli perderà una delle sue stelle. La società sta già valutando con cura il nome del sostituto e sa che con i soldi in arrivo potrà costruire una squadra di grande livello.

Osimhen lascia Napoli? Prime sirene di calciomercato

Il futuro di Victor Osimhen è tutto da scrivere. Il bomber nigeriano è capocannoniere in Serie A e ha l’obiettivo di continuare a segnare per provare a vincere lo Scudetto e andare più avanti possibile anche in Champions League. Ma il suo futuro è tutto da scrivere, perché ci sono tanti top club pronti all’assalto nella prossima estate.

Osimhen lascia Napoli? A fine stagione andrà deciso una volta per tutte il suo futuro, con le big che questa volta sembrano intenzionate all’assalto decisivo per prenderlo.

Secondo quanto riferisce The Sun, il Chelsea ha deciso di andare all’assalto definitivo per Osimhen. I Blues hanno già speso cifre folli ma non intendono fermarsi e a fine stagione Potter ha chiesto l’innesto del bomber del Napoli.

Osimhen al Chelsea: 140 milioni sul piatto, è già deciso

Victor Osimhen può lasciare Napoli e firmare per il Chelsea. I Blues hanno deciso di puntare a fari spenti sul bomber nigeriano e sono pronti a convincere il club di Aurelio De Laurentiis con un’offerta clamorosa.

Il Chelsea intende offrire 140 milioni al Napoli per Osimhen. Il nuovo proprietario del club londinese non intende partecipare ad aste e vuole convincere già da ora la società italiana a cederlo.