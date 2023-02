Milan, prenotato il colpo dal Napoli: arriva a luglio

Il Milan ha deciso di iniziare a seguire il calciomercato per la prossima stagione. Non ci sono stati colpi sensazionali a gennaio perché le casse del club non lo permettevano. E in estate la situazione potrebbe essere più o meno simile, con pochi nomi di caratura internazionale ma soprattutto di profili utili alla causa.

Per questo motivo il Milan sta guardando in Serie A. La soluzione ai problemi economici che affliggono i club italiani è spendere poco e bene, e riuscire a prendere calciatori in scadenza di contratto. Ci sono tanti nomi sulla scrivania della dirigenza rossonera che ha individuato un colpo a sorpresa: firma il calciatore del Napoli.

Calciomercato Milan, inizia la ‘spending review’: colpo a costo zero

Il calciomercato del Milan è già iniziato: arrivano colpi al risparmio. In estate saranno necessari molti rinforzi per migliorare la squadra di Stefano Pioli. Nessuno sta rispettando le aspettative di inizio stagione e da febbraio in poi sarà necessario andare a crescere anche dal punto di vista dei risultati.

Per i rossoneri sarà fondamentale contenere i costi in fututo: ecco pervché oltrr a qualche cessione illustre potrebbe esserci qualche acquisto a basso costo. Nonostante l’addio di qualche top player, la sostenibilità economica sarà decisiva per continuare a poter crescere anche in futuro.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan sta preparando il colpo a parametro zero dal Napoli.

Milan su Juan Jesus: firma a parametro zero

Il calciomercato del Milan saà fatto di pochi colpi ma mirati. La società non intende andare a spendere eccessive somme di denaro in più zone del campo ma proverà a trattenere i calciatori migliori e a rinforzare la rosa con i colpi giusti per Pioli.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Milan si è messo sulle tracce di Juan Jesus. Il difensore brasiliano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Potrebbe lasciare i partenopei non per questioni economiche ma solo per motivi di durata del contratto. Il Napoli, infatti, offre il rinnovo annuale ma l’ex Roma e Inter chiede almeno due anni

E in questa ottica si fionda il Milan di Maldini. I rossoneri potrebbero decidere di andare a prendere un altro leader e uomo spogliatoio, non giovanissimo ma ancora integro dal punto di vista fisico e capace di reggere ritmi importanti.

Milan: su Juan Jesus ci sono anche Siviglia e Lione

Il Milan può prendere Juan Jesus a parametro zero dopo l’addio al Napoli. I prossimi giorni potrebbero essere già decisivi per la chiusura dell’affare, visto che i calciatori in scadenza di contratto possono già firmare un pre-accordo con le nuove società.

Ma non c’è solo il Milan sulle tracce di Juan Jesus. Anche Siviglia e Lione hanno sondato il terreno per il brasiliano e sfidano i rossoneri in vista della prossima stagione.