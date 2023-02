Inter, annuncia l’addio dopo il derby: pre-accordo, firma a zero

L’Inter in estate vivrà un periodo di profonda rivoluzione. I nerazzurri quest’anno stanno attraversando diversi momenti di alti e bassi che non hanno permesso di concentrarsi al massimo su tutte le competizioni. Gli obiettivi da raggiungere sono ancora tutti alla portata e forse solo lo Scudetto potrebbe non essere nel mirino.

L’addio di Milan Skriniar a parametro zero sarà solo il primo. Alla fine della stagione saluteranno altri calciatori importanti che, questa sera, si giocheranno l’ultimo derby. Inzaghi ha già chiesto a Marotta di studiare per i sostituti e sta valutando diversi nomi.

Calciomercato Inter, addio a parametro zero: è deciso

Le situazioni in casa Inter sono al centro di numerose voci di cambiamenti. Simone Inzaghi vuole giocarsi fino alla fine tutte le competizioni in cui i nerazzurri sono ancora presenti e provare a scrivere la storia del club. Il passaggio ai quarti di finale di Champions League e la finale di Coppa Italia sono solo due degli obiettivi stagionali ancora in ballo per il club.

Dall’altra parte, invece, la dirigenza dell’Inter ha altri obiettivi che riguardano il calciomercato. Andare a sostituire i migliori calciatori in rosa sarà tutt’altro che semplice ma ci sono alcuni cambiamenti imminenti che porteranno il club a prendere decisioni drastiche.

Secondo le ultime notizie, il calciomercato estivo dell’Inter vedrà un altro addio di lusso a parametro zero. Dopo Milan Skriniar è tempo di saluti anche per un altro pilastro che, questa sera, giocherà il suo ultimo derby in nerazzurro.

Niente rinnovo, firma un altro accordo: addio Inter a parametro zero

Il calciomercato estivo porta via dall’Inter diversi calciatori importanti. I nerazzurri sono al centro di numerose voci di addio e alcune di queste troveranno realizzazione alla fine del campionato.

La prossima cessione a parametro zero riguarda Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e non c’è alcun accordo per il prolungamento. Nonostante l’ottimo rapporto con Simone Inzaghi sin dai tempi della Lazio, in questa stagione ha perso la titolarità e non intende continuare così la sua carriera.

Secondo quanto riferisce fichajes.net Stefan de Vrij lascia l’Inter a parametro e piace molto ad alcuni club spagnoli. Il suo agente, Federico Pastorello, aveva confermato qualche mese fa le possibilità estere per l’olandese e ora è tutto in bilico.

Inter, de Vrij lascia a zero: Marotta cerca sul mercato

L’addio di Milan Skriniar e di Stefan de Vrij aprirà un nuovo ciclo difensivo per l’Inter. I nerazzurri si affideranno completamente alla crescita di Alessandro Bastoni, che diventerà il nuovo leader. E intanto è iniziata la ricerca del sostituto.

L’Inter pensa a Evan N’Dicka da prendere dall’Eintracht Francoforte a parametro zero e studia anche qualche profilo italiano che possa far comodo a Simone Inzaghi.