Sassuolo, Dionisi lascia e va in una big: il suo annuncio

Il Sassuolo di Alessio Dionisi batte l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nervoerdi battono anche la Dea dopo la clamorosa vittoria a San Siro contro il Milan. La squadra bergamasca, invece, si ferma bruscamente dopo un periodo florido e ricco di vittorie.

La classifica, ora, è cambiata e può cambiare radicalmente fino alla fine di questa giornata. I tre punti guadagnati dal Sassuolo danno un’ulteriore spinta verso la salvezza, in attesa di conoscere i risultati delle squadre agli ultimi posti. La sconfitta, invece, toglie terreno alla Dea, ferma al sesto posto, e con il rischio che le squadre che la precedono possono scappare.

Sassuolo Atalanta, l’analisi della partita di Dionisi

Al termine di Sassuolo-Atalanta, Alessio Dionisi ha analizzato la bellissima vittoria dei suoi contro la Dea. Dopo il 2-5 di Milano contro il Milan e la vittoria di questa sera, ora il club neroverde sembra tornato in palla rispetto a qualche mese fa. Ecco le sue parole a Sky Sport e DAZN.

“Partite così fanno bene. La nostra squadra in campo ha fatto tutto quello che poteva ed è bellissimo. Abbiamo sofferto nel finale, ma è anche normale. Stavamo giocando contro la squadra più in forma della Serie A, insieme al Napoli. Abbiamo sfruttato la superiorità numerica grazie alle nostre qualità davanti. Siamo andati in vantaggio e poi l’abbiamo gestita. Bisogna avere equilibrio, sia nei momenti negativi che ore dopo due vittorie di questo tipo”.

Sassuolo, Dionisi: “Giocando così andremo lontano”

Alessio Dionisi si è detto estremamente felice della vittoria del Sassuolo. Ma soprattutto è contento per la reazione della squadra dopo una grande vittoria contro una big.

“Quando saremo tutti si può provare qualcosa si diverso. Dando un po’ di continuità negli allenamenti possiamo fare ancora meglio., Giocando con un centrocampista offensivo abbiamo ottenuto ottimi frutti. Con l’Atalanta se giochi troppo corto hai sempre l’uomo addosso ma per fortuna stasera siamo stati bravi anche in undici contro undici”.

Cosa hai detto ai calciatori? “Il Sassuolo è una realtà molto importante, è da 10 anni in Serie A ormai. Siamo però anche una realtà piccola e quindi per andare avanti c’è bisogno di compattezza. Se vengono a mancare certi atteggiamenti devi intervenire riportando le motivazioni a buon livello, magari facendo dei sacrifici. E in questo il gruppo fa la differenza”.

Dionisi, futuro in una big? Le sue parole

Il futuro di Alessio Dionisi sarà in una big? L’attuale tecnico del Sassuolo sta migliorando di anno in anno in Serie A e potrebbe essere nel mirino di qualche big per i prossimi anni.