Serie A: rescissione del contratto, un top player si svincola

Incredibile notizia di calciomercato che stravolgerebbe tutto in Serie A. Perché il top player di una big italiana può rescindere il suo contratto con l’attuale club in queste ore e cambiare il suo futuro.

Le prossime ore possono essere quelle decisive, saranno fatte alcune valutazioni che porterebbero all’addio del giocatore pronto ad una nuova sfida ma lontana dal campionato italiano.

Si accende il mercato anche se si è appena concluso. Perché c’è una società pronta a tagliare con il giocatore il suo contratto per risolvere la cosa nel miglior modo possibile.

Calciomercato Serie A: pronta la rescissione del contratto

In Serie A la situazione non è per niente tranquilla riguardo il calciomercato. Perché ci sono novità importanti che potrebbero cambiare tutto, visto che la società deve fare i conti con i problemi che si sono venuti a creare. Tante situazioni analoghe in Italia come il caso Zaniolo che può arrivare anche ad una rottura con la Roma del proprio contratto. Ma non c’è soltanto il club giallorosso che deve fare i conti con dei problemi contrattuali, perché anche altre big devono capire cosa fare con i loro campioni tra rinnovi e addii che rischiano di arrivare a zero. Un’altra situazione assurda è in attesa di sviluppi è quella che riguarda la Juventus e Pogba.

Il giocatore francese è infortunato da inizio stagione e non ha mai fatto nemmeno un secondo di presenza quest’anno con i bianconeri. Tornato dopo anni tra il grande entusiasmo, dopo l’infortunio non c’è mai più stato per continue ricadute. Di fatto, è come se il giocatore non fosse mai tornato. Per questo motivo ora si valutano diverse ipotesi tra la Juventus e lo stesso Pogba come anche la risoluzione del contratto attuale. In estate, firmando a zero, il giocatore è andato a firmare un contratto fino al 2026 da oltre 10 milioni di euro a stagione. Un ricco e importante contratto che pesa sulle casse dei bianconeri, che però non possono contare su di lui.

Infortuni Pogba: la soluzione della Juventus

Per questo motivo la Juventus pensa di risolvere il contratto di Pogba visti gli infortuni che sono numerosi ormai e che impediscono al giocatore di essere in campo con i compagni. Basta sprechi nella Juve, è questa la nuova politica, per questo motivo la società valuterà nelle prossime ore la soluzione migliore.

Al momento la società ha tolto i bonus squadra a Pogba che nella Juventus non gioca mai e occhio alla rescissione del contratto. Se non dovesse tornare a disposizione allora potrebbe essere messo alla porta per trovarsi una nuova squadra.

Juventus: Pogba in MLS

Ad annunciare la notizia della rescissione del contratto di Pogba sono i colleghi inglesi. Con il giocatore che capisce la situazione in casa Juve e potrebbe accettare facendosi da parte. Per lui si valuta una nuova avventura in MLS.