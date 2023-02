Calciomercato, Messi saluta il PSG: firma e ritiro

Messi è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e pensa ad un nuovo trasferimento. Perché l’argentino non ha intenzione di rinnovare e proverà una nuova avventura.

Sono tante le possibili destinazioni dell’argentino, che ora è pronta a quella che può essere la sua ultima grande firma di contratto prima del ritiro dal calcio giocato.

Ha guadagnato tantissimo e vinto tutto il calciatore nella propria carriera, ora sembra pronto a dire addio al PSG per firmare un’ultima volta con un suo club.

Calciomercato: Messi lascia il PSG

Nelle ultime ore si è parlato tanto del rinnovo di Messi con il Paris Saint Germain che però pare che non ci sarà. Perché il giocatore argentino è in scadenza a giugno e non sembra intenzionato a prolungare ancora con i parigini. A prescindere se vincerà o meno la Champions League quest’anno, la missione di Leo a Parigi sembra finita.

Secondo le informazioni di Fabrizio Romano, il PSG continua ad avanzare offerte per prolungare il contratto del giocatore, che non sembra del tutto convinto di restare. Nelle prossime settimane ci sarà un’offerta ufficiale che potrebbe far vacillare qualsiasi giocatore, ma Leo sembra già aver deciso di lasciare la Francia. Difficilmente si lascerà convincere come capitato con Mbappe. Ha vinto tutto per tanti anni Leo e guadagnato davvero tantissimo, per questo motivo è difficile pensare che riesca a firmare un altro contratto guardando le condizioni economiche. Ma il giocatore guarderà molto dal progetto sportivo, vuole essere ancora in forma per l’ultima grande competizione.

Argentina: Messi verso il ritiro

Ha da poco trionfato dando spettacolo ai Mondiali. Per questo motivo ora si prendere tutto il tempo a disposizione per scegliere con la propria famiglia, Messi accende il calciomercato con quella che può essere la sua prossima squadra.

Intanto, Messi è pronto al ritiro con l’Argentina che può arrivare nel 2024 dopo la Copa America, l’ultima grande competizione che giocherebbe l’argentino con la maglia della Nazionale. Negli ultimi anni vinto Copa America e Mondiale, ora vuole vincere ancora e poi salutare. Perché sembra difficile che nel 2026 sarà ancora nell’Argentina per giocare i Mondiali.

Calciomercato: dove giocherà Messi

Ora bisognerà capire quale sarà la prossima squadra di Messi dopo l’addio al PSG. Perché sono davvero tante le offerte arrivate in tutto il mondo per il giocatore argentino che per tanti anni ha fatto illuminare gli occhi degli appassionati di calcio.

Ci sono offerte da tutte le squadre del mondo, c’è l’Al Hihal in Arabia Saudita che ci prova con un super ingaggio, così come gli americani in MLS, dove c’è la società del suo amico David Beckham che vuole portarlo all’Inter Miami. Sullo sfondo, invece, resta l’interesse del Barcellona che può provare a riportare Messi a casa sua per fargli chiudere la carriera, per le ultime stagioni in maglia blaugrana.