Calciomercato: esonero ufficiale, la decisione sul sostituto

Sconfitta fatale per l’allenatore che interrompe la sua avventura alla guida del club. E’ arrivato il comunicato da parte della società che ha annunciato l’addio del tecnico.

Momento no per la squadra, già contestata dai tifosi al termine della scorsa settimana. Questa nuova sconfitta è stata decisiva, è arrivato poco fa il comunicato della società che ha deciso di mandare via l’allenatore.

Crollo verticale per la squadra che non è riuscita a vincere neanche oggi. Ecco perché la società ha deciso di dare una svolta alla stagione, visto che l’allenatore era finito anche nel mirino della tifoseria. Una scelta sofferta ma necessaria per provare ad invertire la rotta. In questi casi, infatti, è sempre l’allenatore a pagare. Ecco l’annuncio ufficiale da parte del club che ha annunciato l’addio dell’allenatore. Ecco la decisione sul sostituto.

Serie B: c’è l’esonero, ecco chi può arrivare in panchina

Sconfitta netta per la squadra che ha perso 3-0 contro il Cittadella. Una brutta prestazione che ha spinto la dirigenza dell’Ascoli ad esonerare Cristian Bucchi. L’ex attaccante è stato mandato via a seguito degli ultimi risultati negativi che ha ottenuto con il club bianconero.

Questo il comunicato ufficiale: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. rende noto di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra il Sig. Cristian Bucchi e tutti i suoi collaboratori.

Il Club saluta Mister Bucchi e tutto il suo staff per il lavoro che ha svolto e gli augura le fortune migliori sia professionali che personali”.

Intanto per la sostituzione di Bucchi ad Ascoli avanza la candidatura di Walter Zenga che aveva già avuto contatti con la società.

Zenga nuovo allenatore dell’Ascoli?

La decisione sul sostituto di Bucchi all’Ascoli non è ancora arrivata. Nei giorni scorsi era uscito fuori il nome di Walter Zenga. L’ex portiere è attualmente libero e sarebbe pronto ad accettare la proposta del club bianconero. Valutazioni in corso per il direttore sportivo Valentini che dovrà trovare a stretto giro il nuovo allenatore da portare all’Ascoli. La squadra è attualmente al tredicesimo posto in classifica con 26 punti. Le ambizioni iniziali era ben altre, almeno conquistare un posto nei playoff. Ecco perché servirà un tecnico esperto che sappia risollevare le sorti dell’ambiente e riuscire a far risalire la squadra.