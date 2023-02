Cessione in estate, il ds dell’Empoli svela tutto: lo ha detto a DAZN

Al centro dei rumors per il calciomercato, uno dei calciatori più interessanti del club toscano.

Ha parlato di sogni, tenendo i piedi per terra però, il ds dell’Empoli, Pietro Accardi. Il messaggio è chiaro. anche in merito al futuro di uno dei calciatori titolari dell’Empoli e che sta letteralmente brillando con la maglia dei toscani.

Cessione in estate, risponde così alla domanda su uno dei propri gioielli, il ds dell’Empoli. Ecco cos’ha detto a DAZN, prima della sfida contro i giallorossi, all’Olimpico.

Empoli, cessione Baldanzi: Accardi rivela tutto

Il ds dell’Empoli, Pietro Accardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle indiscrezioni di calciomercato che hanno riguardato uno dei gioielli di casa Empoli.

Il giocatore, piace infatti a diverse big d’Italia e non solo. Non sono mancati i rumors di calciomercato e, quelle che seguono, sono le dichiarazioni su Baldanzi: “Ricevuto qualche telefonata? Sta facendo un campionato importante, è un giovane interessante, lo sappiamo tutti quali sono le sue qualità. Ma per Baldanzi, oggi, non ci è arrivata alcuna offerta“.

CORSA EUROPA – “No, assolutamente. A noi fanno piacere i complimenti, ma siamo consapevoli che siamo di fronte ad un percorso lungo e pensiamo solo alla salvezza”.