Consigli Fantacalcio 21a giornata: chi schierare e chi evitare, partita per partita

Il Fantacalcio e la Serie A tornano in campo dopo la Coppa Italia, ecco il programma completo e i consigli.

Ecco i Consigli al Fantacalcio di Calciomercato24.com. Chi schierare, chi evitare e le scommesse della 21a giornata di campionato al Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio 21a giornata: gli anticipi

Sabato 4 febbraio (15.00) Cremonese-Lecce

Da schierare: sono le giornate in cui dovete provare a osare con calciatori delle piccole. Dessers in questo momento non si può tenere fuori, dentro anche Carnesecchi. Fronte Lecce però potete provarci con Hjulmand e Di Francesco.

Da evitare: Baschirotto per questa giornata.

Scommessa: Meite.

Sabato 4 febbraio (18.00) Roma-Empoli

Da schierare: Dybala dentro assieme ad Abraham per chi li ha, può essere l’occasione di Matic, da inserire. Per l’Empoli, invece, dentro Satriano.

Da evitare: Caputo in questa giornata, andate con altro.

Scommessa: Mancini, bonus a sorpresa.

Sabato 4 febbraio (20.45) Sassuolo-Atalanta

Da schierare: Berardi può essere inserito e con lui Rogerio. Fronte Atalanta ridate fiducia a Zapata, Koopmeiners ed Hateboer dentro.

Da evitare: per questa gara, vi diciamo Lookman.

Scommessa: Consigli.

Consigli Fantacalcio 21a giornata: i match di domenica

Domenica 5 febbraio (12.30) Spezia-Napoli

Da schierare: In questo momento il Napoli risulta una sciacciasassi: in toto, evitate lo Spezia. Fronte partenopei, dentro Politano e Zielinski, oltre a Kvara e Osimhen che mai si tengono fuori.

Da evitare: Shomurodov, con calma, dalla prossima.

Scommessa: Kim, in chiave bonus.

Domenica 5 febbraio (15.00) Torino-Udinese

Da schierare: Ilic subito dentro e mettere anche Sanabria. Per l’Udinese provateci con Udogie e Beto.

Da evitare: Silvestri per questa giornata.

Scommessa: Ricardo Rodriguez.

Domenica 5 febbraio (18.00) Fiorentina-Bologna

Da schierare: Brekalo non si tiene fuori, già dentro. Spazio a Milenkovic mentre, per il Bologna, provateci con Soriano.

Da evitare: Cambiaso in questa giornata.

Scommessa: Ikonè, anche dalla panchina.

Domenica 5 febbraio (20.45) Inter-Milan

Da schierare: Calhanoglu e Dzeko potrebbero incidere nel derby di Milano, occhio però dall’altra parte a Leao e Rebic, con quest’ultimo che potrebbe essere la sorpresa.

Da evitare: in un match così sentito, occhio a Theo, col “vizio” del giallo.

Scommessa: Brozovic, coprendovi in panchina, ma potrebbe partire titolare domenica sera.

Consigli Fantacalcio 21a giornata: tre gare tra lunedì e martedì

Lunedì 6 febbraio (18.30) Verona-Lazio

Da schierare: L’Hellas ha perso molto con Ilic a centrocampo, Lasagna è l’unico consigliato fronte scaligeri. Della Lazio sì a Milinkovic-Savic e Immobile, con quest’ultimo a caccia di gol del riscatto. Zaccagni non si toglie in questo momento.

Da evitare: senza Ilic, Lazovic potrebbe fare da regista. Evitatelo in questo nuovo ruolo.

Scommessa: Pellegrini, subito dentro.

Lunedì 6 febbraio (20.45) Monza-Sampdoria

Da schierare: Petagna può essere schierato, inserite dentro anche Pessina se lo avete. Della Samp spazio a Gabbiadini, la Sampdoria va a caccia di punti, Djuricic e Gunter le altre soluzioni.

Da evitare: i portieri, ambo i lati.

Scommessa: Lammers.

Martedì 7 febbraio (20.45) Salernitana-Juventus

Da schierare: la Juve concede qualcosa, potete provarci con Candreva. È il momento di Dusan Vlahovic, spazio per lui dopo l’infortunio di Milik, inserite anche Locatelli e Chiesa fronte Juventus.

Da evitare: Danilo.

Scommessa: Fagioli.

A cura di: Simone Davino.