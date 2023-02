Valverde in estate, è già tutto deciso: svelato il suo nuovo club

Svelato tutto sulla destinazione futura di Federico Valverde, è il colpo di calciomercato che porta al gioiello uruguaiano.

Dall’estero rivelano tutto in merito a quello che sarà il gran colpo dell’estate perché, a sorpresa, andrà a salutare così il Real Madrid. Via dai Blancos, perché c’è un club che sarà pronto a far follie per lui.

Oggetto del desiderio di diversi top club d’Europa, Federico Valverde potrebbe lasciare il Real e la Liga, per accasarsi in un nuovo club, cambiando così campionato. Ancelotti, infatti, potrebbe perdere il talento uruguaiano, con la cessione a cifre record nella prossima estate.

Calciomercato, colpo Valverde: svelato tutto dalla Spagna

C’è chi è disposto a far follie, economicamente parlando, per il gran colpo Federico Valverde. Il centrocampista uruguagio, dopo aver giocato per alcune stagioni a Madrid, è pronto all’addio al Real.

I Galacticos potrebbero rischiare di perdere il giocatore, per monetizzare e reinvestire sul mercato che sarà, di fronte anche a quelle che sono le volontà dello stesso giocatore dell’Uruguay.

Il suo futuro potrebbe infatti essere al Manchester United, Valverde è l’obiettivo numero uno per il mercato della prossima estate. E le cifre si cui parlano dalla Spagna, sono enormi.

Mercato Manchester United, Federico Valverde in estate: la notizia

Federico Valverde è il colpo di calciomercato per il Manchester United. Lo riferiscono dalla Spagna, precisamente sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie di mercato, che riguardano il centrocampista del Real Madrid e l’alta competizione di mercato che vivranno i Red Devils nella prossima estate. Il centrocampista di Montevideo ha un valore di mercato enorme e lo United ne è consapevole, ma hanno tutta la disponibilità economica del caso, per poter piazzare un colpo di tale calibro. Il contratto con il Real, lo lega fino al 2027 alla società di Madrid, ma le cose potrebbero cambiare di fronte alla pesantissima offerta che arriverebbe sia per le casse del Real, che per il conto bancario dello stesso giocatore, attraverso il suo ingaggio.

Ultime di mercato, Valverde al Manchester United: le cifre

Le cifre del colpo Valverde, sono enormi, fuori dalla portata del calcio italiano. Perché solo dalla Premier League e probabilmente le ricchissime squadre all’estero come il Paris Saint-Germain, hanno la possibilità di prendere un calciatore che sfiora le tre cifre, per il suo cartellino. E infatti, il Manchester United, potrebbe mettere sul piatto circa 100 milioni per il colpo Valverde, così da convincere il Real Madrid a lasciarlo partire.