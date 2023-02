Zaniolo, il medico prescrive un certificato lunghissimo: la diagnosi

Il calciomercato è finito ma le voci in merito a Nicolò Zaniolo non intendono in alcun modo a placarsi, anche perchè nelle ultime ore è uscita una novità che inasprisce ancora di più i rapporti fra il giocatore italiano ed il club giallorosso.

Stando alle ultime notizie, infatti, il medico di Zaniolo avrebbe presentato alla Roma un certificato lunghissimo dove diagnostica un problema al giocatore esonerandolo di fatti dal ritorno a Trigoria dopo quanto successo negli ultimi giorni calciomercato.

Questo non sembra aver fatto piacere alla Roma che potrebbe adesso decidere di non far rientrare proprio più in gruppo Zaniolo.

Zaniolo presenta un certificato medico: ecco quanto starà fuori

Continuano i problemi fra la Roma e Nicolò Zaniolo dopo quanto successo nella scorsa finestra invernale di calciomercato. Il non essere andato via ha dato una svolta, in negativo, alla stagione giallorossa dell’esterno italiano che, dopo il comunicato del suo medico, potrebbe essere ancora di più compressa.

Società e piazza non hanno del tutto digerito e perdonato il comportamento di Zaniolo che, ora, cerca di stare il più lontano possibile da tutto ciò che potrebbe riguardare o avere a che fare col club. Questi dovevano infatti essere i giorni del suo ritorno a Trigoria, ma ce ne vorrà di tempo prima di vederlo tornare ad allenare al Fulvio Bernardini.

Come riportato anche da Il Corriere dello Sport, lo scorso 31 gennaio Nicolò Zaniolo ha presentato alla Roma un certificato medico che non gli permetterà di allenarsi per il prossimo mese.

Roma, ancora guai da Zaniolo: la diagnosi del medico

Dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni all’ANSA la speranza era che un minimo di rapporto fra la Roma e Zaniolo si potesse ricucire, ma la situazione sembra essersi ancora una volta complicata dopo la presentazione del certificato medico da parte del 22 giallorosso.

Con questo, infatti, Zaniolo non potrà allenarsi a Trigoria per almeno un mese visto che il suo medico gli ha diagnosticato un problema a causa dell’aggressione dei tifosi di qualche giorno fa e di tutto quanto successo negli ultimi giorni di calciomercato.

La Roma credeva che questa potesse essere l’ennesima scusa del giocatore che, però, oggi si è sottoposto ad una visita medica che ha confermato questo malessere.

Zaniolo fuori un mese: fino al 22 febbraio non è previsto nessun rientro

Con il certificato presentato alla Roma Nicolò Zaniolo non ha in programma alcun rientro a Trigoria almeno fino al 22 febbraio. L’esterno proseguirà a Chiavari questo processo di “riabilitazione” per poi stabilire con lo staff tecnico di Mourinho il programma di rientro dagli allenamenti.