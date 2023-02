Calciomercato: accordo per l’estate, Juventus spiazzata

Situazione non facile alla Juventus che rischia di non giocare le prossime coppe europee. Ecco perché i big si stanno guardando intorno per la prossima stagione.

Arrivano le ultimissime notizie riguardo il futuro del giocatore che sarebbe già pronto a lasciare i bianconeri, ecco cosa sta succedendo.

Novità in vista per il calciatore che è pronto all’addio dalla Juventus. Emergono ulteriori dettagli in merito alla separazione del calciatore che sarebbe pronto a lasciare la Juventus nel corso della prossima stagione, ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Juve: la Premier League lo tenta

Non è un momento bello per la Juventus. Nonostante la vittoria di ieri in Coppa Italia, che ha proiettato i bianconeri alle semifinali, la squadra di Allegri in campionato deve inseguire e martedì avrà una sfida insidiosa in trasferta contro la Salernitana.

La penalizzazione di 15 punti ha compromesso, in un certo senso, il cammino della squadra che adesso dovrà rincorrere. Sono previsti ulteriori sanzioni per la Vecchia Signora da parte della Procura Federale, in merito alla questione stipendi. Intanto emergono indiscrezioni relative ai big della squadra che starebbero valutando la loro situazione.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, c’è Dusan Vlahovic tra i giocatori più scontenti. Il bomber serbo continua ad essere oggetto di desiderio di top club di Premier League. L’affare può concretizzarsi in vista della prossima sessione estiva di mercato. Su di lui c’è il Manchester United. Gli inglesi attendono solo un segnale da Torino, con la Juventus che dovrebbe aprire alla trattativa per la cessione del calciatore.

Juventus, Vlahovic al Manchester United: affare per l’estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante Vlahovic sarebbe pronto a firmare per il Manchester United. Il giocatore potrebbe decidere di accettare la proposta degli inglesi. La sua esperienza in bianconera non sta rendendo al massimo e, nel corso di questa stagione, il suo rendimento è al di sotto delle aspettative anche a causa di alcuni problemi fisici. C’è la pubalgia, per esempio, che sta bloccando il giocatore che è da poco rientrato a pieno regime. Intanto per il futuro ci sono i Red Devils pronti ad approfittare della situazione del club bianconero che, in caso di mancano accesso alla prossima Champions League, dovranno vendere uno dei loro big per mettere a posto il bilancio.