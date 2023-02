Roma: insulti e minacce, squalificato 1 mese

La Roma esce con le ossa rotte dall’ultima settimana tra Serie A e Coppa Italia, ora arriva anche la pesante squalifica di 1 mese per il tesserato. Svelato il motivo per quanto accaduto.

Non un buon periodo per la Roma di Jose Mourinho che ora deve fare i conti anche con delle sanzioni che arrivato fuori dal campo. Ci sono degli aggiornamenti importanti sulla squalifica.

Importanti notizie che riguardano la Roma e la situazione accaduta nelle ultime ore, svelati anche i tempi per il suo ritorno dopo la lunga squalifica che dovrà affrontare.

Roma: maxi squalifica dopo la Coppa Italia

La Roma perde con il Napoli e la Cremonese tra Serie A e Coppa Italia nel giro di pochi giorni. In uno dei momenti migliori della stagione per la squadra giallorossa che in questo 2023 aveva conquistato punti importanti per la rimonta alla zona Champions League. Ma nell’ultima settimana non è andata come si sperava. Prima la sconfitta nel finale a Napoli dopo una delle migliori partite della stagione della squadra di Mourinho, poi l’eliminazione ai Quarti di Coppa Italia in casa e contro la Cremonese che è ultima in classifica di Serie A senza mai aver vinto.

Intanto, ci sono degli aggiornamenti proprio per quanto accaduto nell’ultima partita stagionale. La Roma è scesa in campo in Coppa Italia ed è andata subito sotto 0-2 con la Cremonese in una partita assurda e davvero brutta per i giallorossi. Tanta tensione in campo e a bordocampo, fino a portare l’espulsione di alcuni componenti della panchina della squadra capitolina. Ora sono arrivate anche le sanzioni con una squalifica lunga contro l’allenatore della Roma.

Roma: Salvatore Foti squalificato

Dopo l’espulsione ricevuta contro la Cremonese in Coppa Italia, il vice allenatore della Roma Salvatore Foti sarà squalificato per l’intero mese di febbraio. Il Giudice gli contesta insulti agli arbitri, minacce ai dirigenti della Cremonese e varie espressioni blasfeme. A riportarlo è Il Tempo.

Salterà diverse partite importanti e non potrà stare al fianco del primo allenatore della Roma Jose Mourinho, Salvatore Foti è squalificato in Italia per tutto il mese di gennaio e potrà essere a disposizione in panchina soltanto per le partite che si giocheranno in Europa League.

Calendario Roma: Mourinho senza Foti

Jose Mourinho non potrà contare in panchina sul proprio vice allenatore della Roma Salvatore Foti che sarà squalificato. Empoli, Lecce, Verona e Cremonese in Serie A senza il tecnico in seconda, che tornerà direttamente nel mese di marzo dopo la pesante squalifica. Intanto, alla prima partita che sarà di nuovo in panchina Salvatore Foti ci sarà in Roma Juventus, che potrebbe essere molto importante per la sfida alla zona Champions League.