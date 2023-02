Fiorentina, retroscena Amrabat: cosa è successo l’ultimo giorno di mercato

Arrivano le ultimissime notizie riguardo il futuro alla Fiorentina del centrocampista Amrabat. Ecco cosa è successo nel corso dell’ultimo giorno di calciomercato di gennaio 2023.

Retroscena interessante, quello raccontato dal direttore sportivo che ha rivelato tutti i dettagli in merito all’addio di Amrabat.

Arrivano le ultimissime notizie sull’addio dalla Fiorentina di Amrabat. Ecco cosa è accaduto nell’ultimo giorno di calciomercato. Arriva la rivelazione a sorpresa da parte del direttore sportivo che scopre le carte anche in vista della prossima estate.

Fiorentina: l’annuncio di Pradé su Amrabat

Sono passati già un paio di giorni dalla chiusura del calciomercato, intanto emergono nuove notizie riguardo l’ultimo giorno. Il 31 gennaio 2023, infatti, è successo di tutto in casa Fiorentina visto che Amrabat è stato ad un passo dall’addio.

A raccontare tutti i dettagli è il direttore sportivo della Fiorentina Pradé che ha parlato del futuro di Amrabat. Nel corso della presentazione dei due nuovi giocatori del club viola, Sirigu e Brekalo, il dirigente si è soffermato anche sul centrocampista marocchino che è stato ad un passo dall’addio visto che ha ricevuto delle offerte importantissime da parte del Barcellona e non solo.

Molti top club, infatti, nelle ultime ore di mercato hanno chiesto alla Fiorentina Amrabat. Netta e chiara la risposta del club di Commisso che non ha ceduto alla tentazione ed ha rifiutato ogni proposta per il giocatore.

Fiorentina, conferenza stampa Pradé: ultime notizie su Amrabat

Ecco le parole del direttore sportivo della Fiorentina Pradé in merito al destino di Amrabat. Svelato un retroscena interessante in merito all’ultimo giorno di calciomercato.

“L’ultimo giorno di mercato succedono tante cose. Il caso Amrabat e’ durato dalle 10.00 alle 24.00. Lui e’ un guerriero e ci aiutera’, ma noi siamo stati sempre chiari”. Cosi’ il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Prade’, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti, ha parlato di Sofyan Amrabat, il centrocampista marocchino, reduce da un grande Mondiale, che il Barcellona ha tentato di soffiare alla squadra viola nell’ultimo giorno di mercato”.

Fiorentina, Amrabat via nel prossimo calciomercato

Tutto sembra presagire che, per la prossima stagione, Amrabat sia pronto a lasciare Firenze per trasferirsi in un nuovo club. La trattativa riguardo il suo addio può materializzarsi nel corso della sessione estiva di calciomercato. Su di lui resta vivo l’interesse da parte del Barcellona e Manchester United. Anche il Tottenham può farci un pensierino, nel caso in cui dovesse restare in panchina Antonio Conte. L’obiettivo, adesso, della Fiorentina è quello di puntare ancora sul marocchino che ha chiesto scusa allo spogliatoio per ciò che è accaduto nell’ultimo giorno di mercato. Italiano è pronto a fare affidamento su di lui in questa seconda parte di stagione.