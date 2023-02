Calciomercato, offerta folle: accordo per l’estate, via per 80 milioni

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo il giocatore che è pronto a lasciare il suo club la prossima estate. Svelate le cifre di quest’affare con un’offerta pazza da 80 milioni di euro pur di prenderlo nel corso della prossima sessione estiva di mercato che si aprirà il prossimo giugno 2023.

Calciomercato: colpo da 80 milioni, prenotato per l’estate

Sta girando in queste ore la notizia relativa al trasferimento del calciatore che è pronto a cambiare squadra nel corso del prossimo calciomercato. I suoi agenti sono a lavoro per concretizzare questa super trattativa, nonostante il rinnovo di contratto la sensazione è che la prossima stagione il talento possa cambiare squadra e trasferirsi in un’altra big. Aumentano le pretendenti per prendere il giocatore che è da sempre apprezzato per le sue qualità tecniche. Anche in Italia si è potuto notare il suo straordinario talento, adesso è il momento per lui di cambiare squadra. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, c’è la volontà da parte del Liverpool di cedere Momo Salah al Psg. I Reds sono pronti ad incassare 80 milioni di euro dalla sua vendita. Una cifra monstre, considerata anche l’età del calciatore. Solo poche squadre possono permettersi un giocatore come lui, tra queste c’è anche il club francese che sarebbe pronto a rinforzare l’attacco con un’altra stella. Psg, Salah al posto di Messi: svolta di mercato Non è scontato che Messi rinnovi il suo contratto con i parigini. Ecco spiegato, dunque, la mossa di Campos che è pronto a portare al Psg Salah nel prossimo mercato.

