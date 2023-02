Inter beffata, il giocatore va all’Atalanta: l’annuncio dell’agente

Il calciomercato ha chiuso i battenti oramai più di 72 ore fa, ma questo non esonera i club a lavorare comunque per cercare di piazzare qualche colpo in vista della prossima stagione. Chi sicuramente sta operando sotto questo aspetto, complice anche l’addio di Skriniar, è l’Inter che si sta dedicando su alcuni profili.

Nelle ultime ore, però, è arrivato un annuncio che sicuramente non farà piacere a Marotta ed Ausilio, visto che in pratica è stato svelato il futuro di uno degli obiettivi dei nerazzurri. In una recente intervista, infatti, l’agente del giocatore ha svelato di aver parlato con l’Atalanta per cercare di chiudere il suo trasferimento i nerazzurro nel prossimo calciomercato estivo, con l’Inter defilato e clamorosamente beffato.

Calciomercato Inter: l’operazione si complica

Con il prossimo addio di Milan Skriniar dalle parti di via della Liberazione è iniziato il casting per trovare un degno sostituto dello slovacco in vista della prossima stagione. Il taccuino di Marotta ed Ausilio è ricco di nomi interessati ed esperti, ma nell’idea della dirigenza dell’Inter l’obiettivo è quello di puntare su un usato sicuro, chiudendo un’operazione all’Acerbi -sicuramente più onerosa.

Per questo motivo la cerchia di profili da seguire si è ristretta in maniera importante, con i due dirigenti che avrebbero in parte anche già deciso su chi puntare. Stando alle ultime notizie, infatti, è Rodrigo Becao il difensore sul quale l’Inter ha intenzione di investire nel prossimo calciomercato estivo, anche se l’operazione risulta essere più complicata del solito a causa della folta concorrenza che si è creata attorno al giocatore.

L’Inter vuole Becao, ma non è l’unica: occhio all’Atalanta

Becao è uno dei nomi in cima alla lista dell’Inter per sostituire Milan Skriniar nella prossima stagione. Il club nerazzurro, però, non è l’unico che avrebbe intenzione di strappare all’Udinese il difensore brasiliano, che sin dal suo arrivo si è imposto come uno dei migliori centrali della Serie A.

Il giocatore è dunque conteso da diversi club, come confermato anche recentemente. Tramite i propri canali social, infatti, l’entourage che cura gli interessi di Rodrigo Becao è uscito allo scoperto confermando di avere avuto dialoghi con Inter ed Atalanta per il suo assistito comunicando:

“Il lavoro non si ferma. Anche con la chiusura della finestra di mercato europea, Antoniu’s continua a lavorare con uno sguardo alle prossime opportunità di mercato. Abbiamo avuto incontri con l’Inter e l’Atalanta lavorando per la sessione estiva”.

Corsa a tre per Becao: sarà decisiva la volontà del giocatore

Oltre ad Inter ed Atalanta anche il Napoli starebbe valutando il profilo di Rodrigo Becao in vista del prossimo calciomercato estivo. Udinese ed entourage del giocatore avranno dunque tanto lavoro da fare il prossimo giugno, visto che l’assalto di uno di questi tre club per il brasiliano è scontato.

Inutile dire che la volontà di Becao sarà decisiva ai fini del buon esito della trattativa, con il Napoli che parte in leggero vantaggio rispetto alle altre dopo le recenti dichiarazioni dello stesso giocatore.