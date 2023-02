Calciomercato Inter, intreccio col Bayern: il retroscena

Il calciomercato ha ufficialmente chiuso i battenti da oramai più di 48 ore, ma mano mano che si va avanti più escono incredibili retroscena di trattative avviate e che non sono andate in porto per qualsivoglia motivo.

In queste questioni è coinvolto anche un club italiano. Stando alle ultime notizie, infatti, un’incredibile retroscena ha svelato che nelle ultimissime ore di calciomercato era stata avviata e ben sviluppata una trattativa fra Inter e Bayern Monaco, poi saltata per volontà dei bavaresi.

Oltre al danno alla beffa per i nerazzurri che, alla fine, si sono ritrovati alla fine del 31 gennaio senza il giocatore del Bayern in rosa che tanto avevano seguito.

Calciomercato Inter, colpo dal Bayern: il retroscena

Le ultime ore di calciomercato dalle parti di via della Liberazione sono state abbastanza movimentata, non solo da un punto di vista delle uscite, visti i costanti dialoghi col PSG per Skrinar, ma anche per quanto concerne le entrata.

Nel trattare con i parigini per l’uscita dello slovacco, infatti, l’Inter avrebbe anche sotto traccia avviato i contatti con il Bayern Monaco per un difensore che potesse sopperire all’eventuale addio dell’attuale capitano della formazione di Simone Inzaghi.

Stando infatti a quanto riportato da Sport Aktuality, testata slovacca, l’Inter è stata ad un passo dal portare a Milano Benjamin Pavard sul gong dello scorso calciomercato, ma proprio quando il Bayern sembrava fosse propenso ad accettare il club tedesco ha fatto dietrofront facendo saltare il tutto tra lo sgomento generale.

Sul gong salta Pavard all’Inter: il motivo

Benjamin Pavard è stato veramente vicino a vestire la maglia dell’Inter nello scorso calciomercato invernale. Il difensore francese, oramai ai margini del progetto bavarese con l’arrivo di Cancelo, aveva visto di buon occhio il trasferimento a Milano che, per qualche momento, sembrava potesse realmente avversarsi.

Proprio sul più bello, però, qualcosa è andato storto. Il Bayern Monaco ha infatti fatto un calcolo sportivo ed alla fine ha ostacolato il trasferimento di Pavard all’Inter nello scorso calciomercato per non favorire quello di Skriniar al PSG.

Ma come c’entra il Bayern con Skriniar e PSG? Semplicemente i bavaresi affronteranno i francesi nei prossimi ottavi di Champions e non volevano rinforzare, indirettamente, una concorrente.

Inter-Pavard: nuovo tentativo in estate?

La natura tecnica del francese lo porta ad essere più un esterno che un centrale di difesa, ma allo stesso tempo il difensore del Bayern Monaco è anche molto duttile. Ed è proprio per questo motivo che, oltre ai nomi che già nelle scorse settimane sono usciti allo scoperto, nel prossimo calciomercato estivo l’Inter proverà un nuovo affondo per Benjamin Pavard con l’obiettivo di sostituire Skriniar, nella speranza però che questa volta il Bayern Monaco non faccia alcun passo indietro.