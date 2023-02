Inter: lo cedono per 30MLN, già scelto il sostituto

Importanti notizie di calciomercato per l’Inter che sta pensando di fare un cambio importante in vista della prossima stagione. Potrebbero essere cambiate le strategie della società.

I piani di mercato del club nerazzurro sembrano essere diversi ora rispetto alle scorse settimane. Perché fino a poco fa c’era un’idea ben precisa di cosa fare con alcuni giocatori, ma qualcosa può cambiare da un momento all’altro.

Ci saranno sicuramente dei movimenti in vista della prossima stagione. Perché l’estate prossima può portare ad una cessione importante di un titolare con la società che ha già il sostituto.

Calciomercato Inter: il punto su acquisti e cessioni

Non saranno poche le trattative che farà l’Inter tra acquisti e cessioni in estate. Perché già è stato annunciato un grande addio come quello di Skriniar e con la società che ora avrà tutto il tempo a disposizione per comprare un nuovo sostituto. Ma non sarà l’unico. Perché oltre al centrale slovacco sono altri i giocatori pronti ad andare via a fine stagione, anche tra quelli più amati dai tifosi e che hanno dato tanto in questi anni. Un altro sarà molto probabilmente Handanovic che è stato messo da parte dall’Inter e da Inzaghi, per questo la società lavora ad un nuovo vice Onana. Ma occhio ad altre soprese anche in questo caso.

Perché l’Inter può cedere Onana per un’offerta importante e andare a prendere quindi 2 portieri nuovi di ruolo. Secondo TuttoSport c’è quest’ipotesi probabile che gira attorno al club nerazzurro, è stato anche già stato stabilito il prezzo di Onana dall’Inter per una cessione: 25-30 milioni di euro per l’addio del portiere camerunense che porterebbe un’ottima plusvalenza alla società. Ma chi sono i nomi dei giocatori che prenderebbero il suo posto? C’è già un’idea da parte del club.

Inter: Bayindir al posto di Onana

Al momento si pensa al colpo dalla Turchia con il nome del giovane portiere 24enne del Fenerbahce Bayindir che piace all’Inter al posto di Onana. In questa stagione sta affrontando diverse difficoltà, ma dopo essersi messo in mostra per anni ed essere entrato nel mirino dei nerazzurri. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023, per questo motivo l’Inter può approfittare del colpo Bayindir, ma forse anche a prescindere dall’addio di Onana.

Inter: Bayindir o Neto in porta

L’Inter per affiancare ad Onana come nuovo portiere pensa a Bayindir e anche Neto, ex Juventus e Fiorentina. Sono questi i due nomi del momento che possono approdare in nerazzurro con o senza l’addio di Onana, che al momento resta il portiere di riferimento. Non sarà più possibile ingaggiare Sommer andato al Bayern Monaco, occhio alla sorpresa in Italia con Vicario.