Calciomercato: ricorso per il trasferimento, la FIFA ha deciso

Ultimissime di calciomercato sul trasferimento della sessione di gennaio. Perché un trasferimento è saltato nelle ultime ore e ora arriva la decisione ufficiale sul ricorso presentato dal club.

Arrivano aggiornamenti importanti riguardo la decisione arrivata dalla FIFA. Adesso è definitivo cosa accadrà dopo il ricorso presentato dal club.

Non ci sono delle notizie positive per club, tifosi e giocatore. Perché alla fine è arrivata la decisione della FIFA riguardo il ricorso presentato dalla squadra per un trasferimento saltato l’ultimo giorno di calcio mercato di gennaio.

Calciomercato: la decisione sul ricorso

Il Barcellona di Xavi sta dominando la Liga Spagnola. Soltanto il Real Madrid resta ancora in scia della squadra catalana che sta ottenendo punti su punti per la vittoria finale del titolo che vogliono conquistare. Dopo la brutta eliminazione ai gironi di Champions League, causata da Bayern Monaco e Inter, in campionato la squadra di Xavi viaggia ad un ritmo elevatissimo. Sono 16 le vittorie, 2 i pareggi e 1 soltanto la sconfitta con 39 gol segnati e soltanto 7 subiti. Numeri importanti per la squadra che per 14 volte su 19 ha chiuso con la porta inviolata e ora è a 50 punti dopo 19 giornate.

Il club spagnolo in Europa è tra i migliori con Napoli e Arsenal. La squadra sembra sulla strada giusta per vincere il titolo, dovrà resistere dal Real Madrid in questo girone di ritorno che è a quota 45 a meno 5 punti dalla vetta. Non sarà facile, ma al momento c’è il vantaggio che permette di poter dipendere dai propri risultati. Intanto, c’è stato il mercato di gennaio dove il Barcellona ha provato ad acquistare Julian Araujo dai Los Angeles Galaxy.

Julian Araujo al Barcellona: la FIFA respinge il ricorso

Il terzino destro 21enne è considerato uno dei migliori in circolazione, per questo motivo il Barcellona ha chiuso l’acquisto di Julian Araujo che però è saltato nel calciomercato di gennaio. Il motivo è stato per il ritardo dei documenti depositati in Lega, ma soltanto 18 secondi è stato il ritardo. Per questo è arrivato il ricorso da parte del Barcellona per Julian Araujo e ora la risposta della FIFA.

La FIFA non ha accolto il ricorso del Barcellona per Julian Araujo. Il trasferimento del giovane talento messicano è saltato e posticipato alla prossima estate, i documenti sono arrivati in ritardo di 18 secondi e quindi il giocatore resterà in MLS per questi prossimi mesi. A riportarlo è Mundo Deportivo.

Barcellona: Araujo arriva in estate

Julian Araujo si unirà al Barcellona dalla prossima estate. Il giocatore non vede l’ora di indossare la maglia blaugrana per tanti anni e lo stesso club con i tifosi non vedono l’ora che il giocatore si metta all’opera e mostri tutte le sue qualità.