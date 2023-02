Serie A, preso ha parametro zero: doppia notizia in Italia

Notizia che diventa doppia per l’Italia, il centrocampista è stato preso a parametro zero.

Dopo i diversi rumors legati al calciatore che ha scelto quale destino percorrere, firmando presumibilmente per il suo nuovo club, le cose sembrano ora concretizzarsi.

Accostato più volte alla Serie A, il talento del calcio francese – con una carriera davanti – ha scelto di salutare la Ligue 1, per firmare il contratto che lo porterà a titolo gratuito in un altro campionato.

Calciomercato, doppia notizia in Serie A: spiazzate Milan e Roma

Giocherà lontano dalla sua Francia, il centrocampista che era seguitissimo dai top club mondiali e ora è pronto ad una nuova avventura.

Ha scelto di non rinnovare il suo contratto con il club della Ligue 1, perché il suo futuro è altrove. Non continuerà in Francia la sua carriera, con il passaggio in un campionato diverso da quello francese, come fanno sapere direttamente dalla Spagna.

Spiazzati ben due club in Serie A perché, dopo i costanti rumors che hanno visto protagoniste Milan e Roma per il mercato, alla fine sarà al Betis Siviglia il futuro di Houssem Aouar.

Ultime di mercato, il Betis lo soffia a Roma e Milan: colpo Aouar

Sono i colleghi di Estabio Deportivo a riportare le ultime notizie di calciomercato, che riguardano anche Roma e Milan. Perché, dopo aver per un lungo tempo seguito Houssem Aouar, alla fine lui sembra aver scelto il Betis Siviglia. Il club spagnolo, secondo quanto confermato dalla Spagna, avrebbe convinto l’entourage del calciatore a farlo trasferire – a costo zero – al Betis, nella prossima stagione. Da questo gennaio, considerando il termine di scadenza, Aouar avrebbe potuto accordarsi con un club differente da quello della Ligue 1, salutando così l’Olympique Lione alla fine di questo campionato in corso. E dunque, Roma e Milan dovranno ora guardare altrove, il Betis ha beffato entrambe le società italiane.