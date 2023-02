Atletico: Simeone va via, scelto fai il sostituto

Questi, al 99%, saranno gli ultimi mesi del Cholo Simeone sulla panchina dell’Atletico Madrid. Dopo più di dieci anni di matrimonio, infatti, l’argentino ed i Colchoneros si divideranno dopo le frizioni che si sono create nel corso di questa prima parte di stagione.

Cambiare, dopo così tanto tempo, non è semplice, ma a quanto pare la dirigenza spagnola ha già le idee chiare per quanto concerne il futuro. Stando alle ultime notizie, infatti, a fronte dell’addio di Simeone al termine della stagione l’Atletico Madrid avrebbe già scelto con chi sostituire in panchina il Cholo.

Nei prossimi giorni ci saranno contatti con il profilo indicato per trovare un accordo, ma dalle parti di Madrid filtra ottimismo.

Calciomercato Atletico Madrid: fine all’era Simeone

12 anni ed 8 trofei alla guida dell’Atletico Madrid fanno entrare di diritto Diego Cholo Simeone nella hall o fame di migliori tecnici della storia dei Colchoneros, anche perchè con parlmares e numeri alla mano non si può dire diversamente.

La lunga ed appassionata storia d’amore fra le parti, però, sembra essere giunta ai titoli di coda, anche perchè l’impressione è che la magia sia finita visti gli ultimi risultati della squadra. Piazza a società non seguono più l’argentino che, a malincuore, ha preso una decisione per certo versi storica.

Stando alle ultime notizie, complice anche la sua scadenza di contratto con il club il prossimo 30 giugno, il Cholo Simeone lasserà l’Atletico Madrid a fine stagione, ponendo fina ad una vera e propria era durata più di un decennio.

Via Simeone a fine stagione: l’Atletico ha già scelto il sostituto

La decisione oramai è stata presa, bisogna solo lasciar passare il tempo ed attendere che la stagione finisca per salutarsi nella maniera migliore possibile, visto anche quello che c’è stato e vissuto in tutti questi anni.

Il calcio però continua, ed è per questo che l’Atletico Madrid avrebbe già indiziato a sondare diversi profili con i quali sostituire Simeone a partire da giugno. La lista della dirigenza dei Colchoneros è ricca di nomi interessati, ma alla fine l’attenzione si è posata su un altro sudamericano che nel corso degli anni ha abituato tutti i suoi club a vincere e raggiungere risultati importanti, nazionali e non.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net Marcelo Gallardo è ad oggi il principale favorito a sostituire Simeone sulla panchina dell’Atletico Madrid a partire dalla prossima stagione.

Atletico Madrid-Gallardo: ecco perché si può fare

Nelle scorse settimane sono stati accostati diversi allenatori alla panchina dell’Atletico Madrid, ma alla fine il nome che ad oggi più plausibile è quello di Marcelo Gallardo, ex River Plate attualmente libero dopo l’ultima, storica, esperienza sulla panchina proprio dei Milionarios.

Nel casting il tecnico albiceleste è colui che alla fine ha soddisfatto ogni richiesta e caratteristica che il club di Madrid ricerca nel suo prossimo allenatore, ed è proprio per questo motivo che nelle prossime settimane potranno entrare nel vivo le trattative fra l’Atletico e Gallardo.