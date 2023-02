Zaniolo Roma: interviene il ct Mancini, ecco che ha fatto

La situazione tra Zaniolo e la Roma si è complicata e non poco in queste ultime ore dopo la rottura del giocatore con il club giallorosso che aveva chiesto la cessione.

L’ultima sessione di calciomercato ha reso i rapporti sempre più rigidi tra le parti e ora il giocatore sembra essere messo fuori dal progetto.

La Roma non punterà sul talento italiano per quanto accaduto e anche lo stesso José Mourinho non si è più espresso al riguardo. Una situazione che potrebbe portare all’intervento direttamente del ct Roberto Mancini.

Roma: caso Zaniolo, le ultime

Un caso quello che si è venuto a creare a Roma con Zaniolo che deve fare ora i conti con i casini che hanno portato a questa situazione difficile in casa Roma. Il club giallorosso ha messo fuori rosa e dal progetto il giocatore dopo la rottura e la richiesta di cessione per il mancato accordo di rinnovo. La Roma ha accettato la richiesta del giocatore ma solo a determinate condizioni, quelle imposte dalla società per 30 milioni di euro. Solo il Bournemouth nel mercato di gennaio ha portato una richiesta simile, ma il giocatore non era felice di tale progetto tecnico.

Aspettava il Milan, la sua destinazione preferita. C’era anche un principio d’accordo, ma non è stato possibile chiedere a causa dell’offerta bassa e lontana economicamente e nella formula del Milan alla Roma che preferiva venderlo all’estero. Ora la situazione è in completo stallo, perché il Milan ha rimandato all’estate prossima l’affare ma la Roma al momento ha deciso di tenerlo fermo ai box. Infatti, il club e l’allenatore non hanno intenzione di rimettere in rosa il giocatore dopo la lettera di scuse e la richiesta di voler tornare a disposizione per giocare.

Adesso per questa situazione tra Zaniolo e la Roma potrebbe inserirsi il ct Roberto Mancini.

Zaniolo Roma: Mancini da paciere

Secondo le ultime notizie ci sono aggiornamenti che riguardano la situazione di Zaniolo con la Roma, perché il ct Roberto Mancini starebbe provando a mediare tra le parti per salvaguardare il proprio talento italiano. Il giocatore al momento resta fuori rosa e aspetta l’occasione giusta per poter tornare in campo il prima possibile.

Lo staff di Mancini stesso avrebbe contattato l’agente di Zaniolo per risolvere il caso con con la Roma. Al momento non ci sono aggiornamenti importanti sulla situazione che potrebbe restare così anche fino al termine della stagione. È proprio questa la paura del giocatore, del suo agente e in particolare del ct della Nazionale italiana.

Roma: futuro Zaniolo

La Roma può perdere Zaniolo a zero se dovesse arrivare una rescissione del contratto per cause legali o per una cifra molto bassa in estate visto che sarà ad un anno dalla scadenza. Si attendono sviluppi sulla situazione.