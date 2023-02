Tottenham: condizioni Conte, quando torna ad allenare

Arrivano le ultime notizie sulle condizioni di Antonio Conte del Tottenham dopo l’operazione alla cistifellea.

Un’operazione che è arrivata nelle ultime d’urgenza dopo dei forti dolori addominali dell’allenatore, che è stato costretto a sottoporsi all’intervento chirurgico.

Un momento difficile quello affrontato nelle ultime ore da parte dell’allenatore italiano che ha dovuto lasciare la guida della propria squadra inglese al momento. Ci sono nuovi aggiornamenti sulla situazione.

Condizioni Conte: le ultime

Ci sono delle novità sulle condizioni di Conte del Tottenham. Perché l’allenatore italiano si è dovuto operare d’urgenza nelle ultime ore a seguito della rimozione della cistifellea. Grande paura negli ultimi giorni dopo i forti dolori addominali accusati dal tecnico. Per questo motivo è stata necessaria l’operazione. Presto ci saranno delle novità riguardo quello che sarà il suo percorso di recupero. Nelle ultime ore il tecnico italiano ha anche mandato un bel messaggio sui social a tutti i tifosi che gli avevano scritto messaggi per accertarsi delle sue condizioni.

Conte sta bene ma dovrà lasciare il Tottenham al momento. L’allenatore farà ritorno nel proprio paese per stare vicino alla sua famiglia. In questi prossimi giorni non potrà seguire la squadra tra allenamento e partite, per questo motivo sarà il suo vice a gestire la situazione in vista del recupero del tecnico.

Tottenham: quando torna ad allenare Conte

Ma quando torna ad allenare Conte? Il Tottenham dovrà aspettare ancora un poco prima di tornare in panchina. Perché al momento farà ritorno in Italia e starà con la sua famiglia. Il tecnico passerà alcuni giorni a riposo per poi tornare a dirigere allenamenti e partite in panchina con la propria squadra.

Già decisa insieme alla società quella che sarà la data del ritorno di Conte al Tottenham. Il tecnico inglese seguirà la squadra dalla prossima partita di Champions League contro il Milan. Infatti, è proprio il 14 febbraio che Conte tornerà in panchina per allenare la squadra in vista del match d’andata a San Siro contro la squadra di Pioli.

Calciomercato: il futuro di Conte con il Tottenham

Da capire anche quello che sarà il futuro di Antonio Conte dal punto di vista del calciomercato. Perché a fine stagione scadrà il suo contratto con il Tottenham e non ci sono novità al momento riguardo al rinnovo, anzi. In un primo momento il club spingeva per la sua firma, ora, dopo alcuni risultati deludenti, ci sono stati degli aggiornamenti che hanno fatto riflettere la società.

Al momento sembra che le strade si separeranno al termine della stagione senza nessun tipo di rancore da parte di entrambi. Perché Conte cambierà campionato e il Tottenham sceglierà un nuovo allenatore. Tutto rimandato ai prossimi mesi.