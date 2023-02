Inter: nuovo grande acquisto, già dimenticato Skriniar

L’Inter è pronta a sostituire Skriniar sul calciomercato con un nuovo acquisto. Perché la società nerazzurra ha intenzioni di comprare un nuovo giocatore di livello per poter dimenticare il centrale slovacco.

Lunga lista da parte di Marotta e Ausilio che lavoreranno al meglio in questi mesi per chiudere l’operazione più conveniente dopo l’addio annunciato del giocatore che andrà a firmare con il Paris Saint Germain.

Tutto deciso già, ora bisognerà soltanto rimboccarsi le maniche e mettersi alle spalle questa vicenda. Il mercato che aprirà tra qualche mese dovrà subito dare all’Inter un nome per la rosa di Inzaghi.

Inter: sostituto Skriniar, nuovo acquisto

Sono diversi i nomi che l’Inter mette nel mirino da acquistare per sostituire Skriniar. Perché il centrale e capitano nerazzurro ha ‘tradito’ tutti, decidendo di andare a giocare per il Paris Saint Germain la prossima stagione. Una situazione gestita male dalla società anche che poteva venderlo per 55 milioni qualche mese fa in estate, ma non c’è stata la volontà di chiudere per provare a trattare il rinnovo. Alla fine però non c’è mai stato un principio d’accordo tra il club italiano e il giocatore, che ha preferito i milioni e il progetto di Parigi.

Ora però l’Inter ha modo di rimediare grazie al calciomercato estivo, perché ha già diversi mesi d’anticipo per andare a completare l’operazione per un nuovo giocatore. Ci sono aggiornamenti importanti che riguardano l’affare che la società proverà a fare nelle prossime settimane. Già stilata la lista dei nomi, in queste ore con Inzaghi si farà il punto della situazione per provare a portargli dalla prossima stagione un sostituto all’altezza.

Sono 4 i nomi valutati per sostituire Skriniar: l’Inter pensa a Scalvini, Smalling, Pavard e Djalo.

Come rivelato da Tuttosport a fine stagione sarà addio con Skriniar, con l’Inter che punta a blindare Bastoni e De Vrij per aggiungere un altro centrale. Tra i vari nomi ci sono quelli di Pavard, Djalo, Smalling e Scalvini per l’Inter. Ognuno potrebbe arrivare con un’offerta e un contratto diverso, perché ci sono differenze di età, valutazioni e tanto altro tra questi giocatori.

Inter: la situazione per il sostituto di Smalling

In Italia c’è l’occasione Smalling che è in scadenza 2023 e può firmare con l’Inter se non dovesse rinnovare con la Roma. L’altro nome valutato in Serie A è quello del giovane Scalvini, considerato ormai una promessa del calcio italiano e che l’Atalanta non cederà per meno di 40 milioni di euro. Via, quindi, anche alle piste estere con Djalo del Lille che vale 15-20 milioni, anche lui molto giovane, infine Pavard del Bayern Monaco che è in scadenza 2024 e non rinnoverà, può rappresentare un buon colpo ma che al Bayern Monaco percepisce 5 milioni di stipendio l’anno.