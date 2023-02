L’agente annuncia il futuro del giocatore: la firma è ora più vicina

Il calciomercato, nonostante la chiusura di qualche giorno fa, continua a regalare sorprese ed inaspettati colpi di scena, soprattutto per quanto concerne il futuro di uno dei campioni più desiderati dell’intero panorama calcistico mondiale.

In una recente intervista, infatti, l’agente ha annunciato il futuro del suo assistito, svelando che il giocatore è sempre più vicino a firmare con il club dopo l’accordo raggiunto negli ultimissimi giorni di calciomercato.

Ora c’è da limare giusto qualche dettaglio per far andare a porto una volta e per tutte la trattativa, ma dopo l’annuncio dell’agente l’impressione è che presto tutto si possa risolvere per il meglio.

Calciomercato, il giocatore firma: l’annuncio

Il calciomercato si è chiuso ma non per quanto riguarda i giocatori che andranno a scadenza il prossimo di giugno. Tanti sono infatti i nomi presenti su questa particolare lista che fanno gola ai migliori club del mondo pronti a sfruttare un’opportunità a parametro zero.

Al momento ancora nessun movimento di mercato è stato registrato anche se, in una recente intervista, l’agente ha svelato e fatto un annuncio importante sul futuro del suo assistito che, negli scorsi giorni, è stato accostato a diversi club, anche italiani.

Ai microfoni di SkySport Deutchland, infatti, Roger Wittmann, agente di Roberto Firmino, ha parlato del futuro dell’attaccante brasiliano nel prossimo calciomercato annunciando l’imminente accordo con il club.

Futuro Firmino: c’è l’annuncio di Wittmann

Roberto Firmino è sicuramente uno dei nomi che più farà discutere nella prossima finestra di calciomercato, visto che il brasiliano va in scadenza con il Liverpool il prossimo di giugno.

Ai microfoni dell’edizione tedesca di SkySport, però, l’agente di Firmino Wittmann ha cercato subito di mettere le cose in chiaro svelando che le trattative col Liverpool per il rinnovo di contratto del suo assistito viaggiano a gonfie vele.

L’agente ha infatti così parlato: “Addio al Liverpool? No, siamo sulla buona strada per il rinnovo di contratto, a febbraio sapremo finirà questa storia. Stiamo discutendo davvero bene, questo è un club eccezionale”. Secondo alcuni media britannici Firmino dovrebbe prolungare il suo rapporto con il Liverpool fino al giugno 2025.

Firmino rinnova col Liverpool: sfuma la pista Serie A

Con le dichiarazioni di Roger Wittmann si sono minimizzate le possibilità di vedere Roberto Firmino lontano dal Liverpool a partire dalla prossima stagione. Il brasiliano è stato accostato anche alla Serie A, ma a quanto pare un suo approdo in Italia è da rimandare.

Tra tutti i club l’Inter è stato il club di Serie A che ha fatto passi concreti verso Roberto Firmino. I nerazzurri avevano addirittura pronta un’offerta per l’attaccante brasiliano, ma visto l’imminente accordo col Liverpool i nerazzurri si sono visti sfumare questa possibilità ancor prima che si potesse in qualche modo verificare.