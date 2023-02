Dalla Roma al Napoli, è cambiato tutto per il mercato: rivelazione dell’agente

Dalla Roma al Napoli, pochi giorni dopo la sconfitta dei giallorossi che ha lanciato il Napoli verso lo Scudetto.

Ne parla l’agente del giocatore, che non ha nascosto niente in merito al passaggio dal club capitolino al Napoli, rivelando la particolare indiscrezione ora che il mercato è finito, giungendo al termine.

La sessione riaprirà in estate e chissà che non possa essere il momento del giocatore per il passaggio al Napoli. Tutto dipenderà dalle volontà di Luciano Spalletti e del giocatore stesso, che ora vivrà sei mesi “inediti” prima di una scelta definitiva a fine stagione.

Calciomercato Napoli, rivelazione dall’agente sull’interesse

Il Napoli ha chiuso il mercato con il colpo Gollini, affiancato a quello di Bereszynski, cedendo solo Sirigu e Zanoli.

Sono state prese scelte diverse da un giocatore su cui il Napoli ha nutrito interesse e non poco per un calciatore valido per il reparto offensivo di Luciano Spalletti. Il tecnico, ex proprio della Roma, alla fine ha scelto soluzioni differenti nell’ultima estate e, confermando anche il tutto in questo inverno, non è piombato sul giocatore che ha scelto poi lo Spezia.

Spezia che verrà affrontato proprio domenica in Liguria, l’agente di Shomurodov ha parlato dell’interesse del Napoli vissuto in passato e delle voci stesse di mercato che hanno accostato il centravanti uzbeko e ormai ex Roma, al club capolista in Serie A.

Shomurodov al Napoli, l’agente svela il retroscena

È ai microfoni di CalcioNapoli24, nel corso della trasmissione CalcioNapoliLive, che l’agente di Shomurodov ha parlato, svelando l’interesse del Napoli. Ecco cos’ha detto: “Ci sono state tante offerte in Italia, ma anche all’estero, in Spagna, Germania e Inghilterra. Abbiamo scelto lo Spezia per i giusti valori che sono emersi. Non so se giocherà sin da subito, domenica c’è la sfida col Napoli e dobbiamo vedere. Fisicamente è pronto per dare già il suo contributo, poi vediamo cosa sceglierà Gotti”.

SULL’INTERESSE DEL NAPOLI – “Personalmente non ho sentito Giuntoli per lui in passato, però i miei partner potrebbero averlo fatto. Non mi esprimo sul fatto che avrebbe potuto giocare per il Napoli, ora è dello Spezia e affronterà gli azzurri domenica. Vediamo poi in estate cosa succederà, per ora vuole solo giocare il più possibile”.

Shomurodov, futuro al Napoli? I numeri

I numeri di Shomurodov sono stati buoni con il Genoa, poi l’arrivo in Capitale ha cambiato un po’ di cose, considerando anche che nella sessione di mercato in cui è arrivato, c’è stato anche il colpo Abraham che lo ha chiuso un po’ in avanti. E adesso cerca il riscatto il centravanti che, nel corso della sua esperienza in Serie A, ha trovato fino ad ora 65 apparizioni, con 11 gol fatti e 5 assist trovati.