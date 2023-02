Inter, lo fanno firmare a zero: primo colpo per la prossima stagione

L’Inter è alle prese con il calciomercato della prossima stagione. I nerazzurri stanno crescendo pian piano in questa stagione e gli obiettivi sembrano ancora tutti alla portata, tranne lo Scudetto. La situazione di tanti calciatori è ancora in bilico e potrebbe cambiare alla fine di quest’anno.

In casa Inter c’è da tenere in considerazione il futuro. Ci sono nomi determinanti oggi che potrebbero salutare alla fine della stagione, oltre a quello di Skriniar. La dirigenza si è messa già al lavoro per cercare i possibili sostituti e anche sorprese che potrebbero prtare nuova qualità all rosa di Inzaghi.

Calciomercato Inter, colpo a zero dalla Premier League

Il calciomercato estivo dell’Inter potrebbe partire con molte sorprese importanti. I nerazzurri potrebbero non raggiungere tutti gli obiettivi stagionali e Inzaghi ha chiesto alla società di iniziare a pensare agli investimenti futuri.

Per il tecnico dell’Inter ci sono due priorità in vista della prossima stagione: continuare a giocare su altissimi livelli e tenere adeguato il valore della rosa a quella attuale.

Serviranno rinforzi per riuscire a restare in alto in classifica e tentare di vincere il Scudetto. Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta valutando l’innesto di un primo super colpo a parametro zero dalla Premier League.

Calciomercato Inter, Tielemans si libera a parametro zero

L’Inter vuole migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi nel calciomercato estivo. Si stanno valutando nomi di primo livello che possono lierarsi a zero al termine della stagione. Non sarà possibile portarli subito in nerazzurro ma da oggi possono firmare i pre-accordi in vista dell’estate.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter vuole prendere Youri Tielemans dal Leicester. Il centrocampista belga è uno dei migliori della Premier League e si libererà a parametro zero al termine della stagione. Ha il contratto in scadenza a giugno e non ha trovato ancora alcun accordo per firmare.

Su Tielemans ci sono anche diversi top club europei. Il belga è uno dei centrocampisti più interessanti del panorama calcistico internazionale e potrebbe essere una grande arma in più.

Tielemans all’Inter: firma al posto di Gagliardini

L’addio di Roberto Gagliardini all’Inter può aprire le porte a Youri Tielemans a parametro zero. Il centrocampista belga è pronto ad accettare una nuova offerta per vivere un’avventura diversa dalla Premier League. A riferirlo è fichajes.net.

L’unico problema che potrebbe trovare l’Inter per far firmare Tielemans è relativo al contratto. Al Leicester percepisce 7 miloni di euro a stagione, contratto che i nerazzurri non potranno offrirgli e dovrà accontentarsi di un accordo a “metà prezzo”. I nerazzurri non intendono andare oltre i 4 milioni per 5 stagioni, ma potrebbero convincerlo con un bonus alla firma di circa 5 milioni di euro, che potrebbe portare a guadagni totali più o meno simili.