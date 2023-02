Calciomercato, il campione ha scelto: svelato il suo prossimo club

Il calciomercato ha chiuso i battenti pochi giorni fa ma il futuro di molto campioni è ancora tutto da definire. Chi in scadenza, chi scontento dell’attuale situazione al club, nella prossima stagione alcune delle personalità più influenti di questo calcio potrebbero cambiare casacca.

Nell’incertezza generale, però, c’è qualcuno che avrebbe deciso già cosa farne della propria carriera. Stando alle ultime notizie, a seguito dei numerosi rumors che lo hanno visto coinvolto nelle scorse settimane, il campione ha deciso il suo futuro svelando il club per il quale firmerà nel prossimo calciomercato.

Il dado è tratto, ci sarà da trovare un accordo ma non è facile, anche se la volontà del giocatore potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nelle trattative.

Calciomercato, scelta fatta: il campione ha scelto il suo futuro

Dallo scorso primo di febbraio tantissimi giocatori in scadenza di contratto sono diventati preda dei club in giro per il mondo, pronti a sfruttare a loro favore un’occasione a parametro zero in vista della prossima estate. I nomi coinvolti in questa “particolare” lista di giocatori sono anche abbastanza importanti, profili che vista la loro esperienza e qualità potrebbero fare al caso ed aiutare tantissimi club.

Tra questi c’è anche il campione, giocatore di una delle squadre più forti del mondo. Il suo contratto scade la prossima estate e, nel corso di questi giorni, si sono susseguite inevitabilmente una serie di voci inerenti al suo futuro.

Queste però trovano il tempo che lasciano visto che, stando a quanto riportato da il The Athletic, Ilkay Gundogan ha deciso per quale club giocare e firmare nel prossimo calciomercato.

Gungodan preme per firmare col club: le ultime

Importanti novità arrivano sul calciomercato di Ilkay Gundogan che, già a partire da questi giorni, potrebbe firmare un pre contratto con qualsiasi squadra interessato ad ingaggiarlo in vista della prossima stagione, visto che a giugno scadrà il suo contratto con il Manchester City. La volontà del centrocampista tedesco, però, è abbastanza chiara.

Stando infatti a quanto riportato da alcuni media britannici, Gundogan non ha intenzione di ascoltare alcuna proposta di un altro club in vista del prossimo calciomercato, visto che il centrocampista tedesco vuole rinnovare il proprio contratto con il Manchester City e continuare a giocare per Pep Guardiola.

A questo proposito nei prossimi giorni inizieranno le negoziazioni per provare ad accontentare le richieste di Gundogan, ma nulla esclude che il giocatore non possa cambiare idea difronte ad un’offerta più importante rispetto a quella che gli presenteranno i Citizens.

Tra Gundogan ed il City c’è un’altra big d’Europa

L’idea di Gundogan è quella di continuare a giocare per il Manchester City, ma fra il tedesco ed i Citizens è pronto ad intromettersi il Barcellona che è può andare con forza sull’ex Dortmund.

E’ già da un pò di tempo che si parla dell’interesse dei Blaugrana per Gundogan, destinazione che il tedesco, comunque, gradirebbe vista l’importanza del club. La sua decisione è stata però presa, e salvo che il City non faccia muro o non offra quanto il giocatore si aspetti, difficilmente si potrà verificare questo trasferimento.