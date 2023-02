Calciomercato: De Paul in Serie A, cambia tutto

Ultimissime di calciomercato sul futuro dell’argentino, perché De Paul lo vogliono di nuovo in Serie A e dopo la rottura con Simeone all’Atletico Madrid ora arriva la notizia.

Il talento argentino da quando ha lasciato il campionato italiano non è mai stato più lo stesso, nelle prestazioni e nei numeri, tanto che più volte si è parlato di un suo ritorno in Italia.

Sembrava scontato l’addio del talento ex Udinese da Madrid, ma il Mondiale in Qatar potrebbe aver cambiato tutto. Perché ora il club spagnolo è deciso a puntare forte su di lui.

Calciomercato: De Paul torna in Serie A?

E’ stato uno dei grandi protagonisti al Mondiale in Qatar vinti dall’Argentina. Perché tra i tanti giocatori che hanno preso il palcoscenico c’è stato proprio Rodrigo De Paul che è stato messo sul mercato dall’Atletico Madrid in questi ultimi mesi. Il suo ambientamento al club spagnolo non sembra essere stato dei migliori, tanto che il giocatore ha pensato seriamente di tornare in Italia o trovarsi una nuova squadra. Brutto rapporto con Simeone che l’aveva voluto fortemente e poi non è stato convinto delle sue prestazioni.

Ora ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del giocatore. Perché l’Atletico Madrid sembra aver cambiato i piani sul futuro di De Paul. L’ultimo Mondiale può davvero aver cambiato il destino del giocatore argentino, perché società e allenatore ora hanno pensato di puntare forte su di lui. Infatti, ci sono stati diversi cambiamenti da parte del club che però non ha voluto mandare via lui in quest’ultima sessione di mercato e difficilmente farà lo stesso anche in estate.

Serie A: De Paul resta all’Atletico Madrid

Nell’ultima partita si è reso subito protagonista con un assist vincente che ha portato 3 punti all’Atletico Madrid, ormai De Paul è un altro giocatore e Simeone è riuscito a notarlo dopo i Mondiali. Per questo motivo non ci sarà una cessione da parte della società per lui.

L’Atletico ha venduto Matheus Cunha e Joao Felix in questa sessione e ha preferito tenere e puntare tutto sull’argentino che ora resta e sarà confermato. Saltata anche la trattativa per Depay col Barcellona, ora l’Atletico Madrid tiene De Paul e non lo venderà in Serie A o a qualsiasi altro club.

Calciomercato: De Paul tornerà in Italia

Tutto rimandato al momento, perché la situazione di De Paul è cambiata e ora resterà all’Atletico Madrid. Ma in futuro il giocatore potrebbe fare nuovamente ritorno in Italia, sia per sua volontà che per quella dei vari club interessati all’argentino e che punterebbero molto su di lui in vista del futuro.