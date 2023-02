Real Madrid: Florentino caccia Ancelotti, già scelto il sostituto

Il calciomercato della prossima estate potrebbe essere decisivo per il futuro allenatore del Real Madrid, perché Carlo Ancelotti sarà cambiato per fare spazio ad un nuovo tecnico.

Sembra già scritto il futuro del prossimo allenatore del Real Madrid, con il club spagnolo che ha intenzione di chiudere l’operazione subito al termine della stagione.

C’è una lista di nomi davvero notevole per quanto riguarda l’allenatore del Real Madrid che prenderà il posto dell’attuale tecnico italiano che ha fatto la storia sulla panchina del club spagnolo.

Calciomercato: Real Madrid, cambio allenatore

Nonostante abbia un contratto ancora lungo con il club spagnolo, c’è la forte intenzione da parte del Real Madrid di cambiare allenatore e salutare Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha fato veramente la storia con il club spagnolo vincendo di tutto e ripetute volte. Ora però sembra pronto ad essere fatto da parte per un nuovo progetto. E’ stato proprio ‘Re Carlo’ come lo chiamano a Madrid, ad avviare il processo di ringiovanimento della rosa del club spagnolo. Nonostante tanti cambi il Real Madrid la passata edizione ha ottenuto la vittoria della Champions League.

Ora ci sono importanti novità che riguardano il futuro del Real Madrid che andrà a prendere un nuovo allenatore. Diverse occasioni riguardano proprio il club spagnolo con la notizia che arriva confermata dalla Spagna direttamente per quella che sarà la prossima guida del potente club di Florentino Perez. Proprio il presidente dei Blancos ha intenzione di dare una svolta al progetto e cambiare l’allenatore, nonostante il grande rapporto d’amicizia e di stima che c’è con Carlo.

Spuntano anche i nomi per il ruolo di nuovo allenatore del Real Madrid post Ancelotti.

Real Madrid: sostituto Ancelotti, la lista degli allenatori

Florentino Perez ha in mente di cambiare allenatore Real Madrid e sostituire Ancelotti con uno tra Tuchel, Low, Pochettino e Zidane. E’ questa l’attuale lista del presidente del club spagnolo. Al momento c’è anche una preferenza che riguarda quello che può essere il prossimo allenatore. Molto dipenderà da Ancelotti, che potrebbe essere messo alla porta se dovesse concludere la stagione senza nessun titolo.

Nuovo allenatore Real Madrid: Pochettino in pole

Nonostante non sia andata per il meglio con il Paris Saint Germain, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport , il Real Madrid pensa a Pochettino come nuovo allenatore post Ancelotti. Sul tavolo sarebbe anche già pronto l’ingaggio per l’allenatore argentino che piace a Perez già dai tempi del Tottenham. Altre piste importanti portano proprio ai nomi dell’ex Zidane, di Tuchel che è svincolato dopo l’esonero dal Chelsea con cui ha vinto la Champions League 2 anni fa e dell’ex ct della Germania Low. Si attendono sviluppi al riguardo.