Roma, scoppia il caso dopo la Cremonese: l’annuncio di Mourinho

Arrivano le dichiarazioni da parte dell’allenatore della Roma di José Mourinho al termine della sconfitta ai quarti di Coppa Italia contro la Cremonese.

Delusione e rabbia per lo Special One che non è riuscito a portare la propria squadra in semifinale. Ecco la sua intervista subito dopo la partita.

Roma-Cremonese, le parole di Mourinho nel post partita

Queste le parole, rilasciate ai microfoni di Mediaset, dell’allenatore della Roma Mourinho subito dopo la sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia.

“Complimenti alla Cremonese, hanno fatto due grandi vittorie contro di noi e il Napoli. Hanno grande merito, sono in semifinale. Noi paghiamo un primo tempo davvero molto basso, abbiamo giocato male. Nel secondo tempo hanno sfruttato un nostro errore per raddoppiare. Siamo stati sfortunati perché potevamo fare gol prima. Ho imparato a non piangere dopo una sconfitta e a guardare alla prossima”.

“La nostra rosa fa fatica perché non abbiamo rotazione, tre partite in una settimana non riusciamo a reggerle. Questa partita è stata decisa da un primo tempo pessimo. Rispetto a Napoli è un passo indietro. Lì meritavamo un risultato diverso, per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi. Oggi invece no, non posso dire lo stesso. Il mio lavoro è pensare alla prossima partita, mi devo concentrare su questo. Formazione? E’ la vecchia storia del dopo partita. Non abbiamo una rosa profonda. Non potevamo rischiare Dybala, Matic o altri. Mi sono confrontato anche con lo staff medico. Oggi abbiamo fatto un primo tempo orribile, però non voglio responsabilizzare i calciatori: è colpa di tutti”.

“Zaniolo? No comment, la società ha già preso una decisione e non entro nel merito”.

Cremonese, le parole di Ballardini dopo la Roma

Altra impresa della Cremonese che, dopo aver eliminato il Napoli, ha estromesso dalla Coppa Italia anche la Roma. Dopo le dichiarazioni di Mourinho, ecco quelle dell’allenatore Davide Ballardini che è riuscito nell’impresa di conquistare la semifinale.

“Prestazione da squadra e di gran livello. Non mi immaginavo una gara così della Cremonese che ha giocato con personalità, tenendo per tutta la partita bene il campo. Io guardo alla mia squadra, on giudico la Roma. Abbiamo fatto davvero bene, dico che bisogna essere bravi e anche fortunati però la fortuna ce la siamo guadagni sul campo con una prestazione di livello. Fiorentina? Cercheremo di avere questo atteggiamento. Sono tutte partite da dentro o fuori per noi”.