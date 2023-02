Milan: due grandi rientri, l’annuncio per i tifosi

Una stagione piuttosto sfortunata per il Milan dal punto di vista degli infortuni. Arrivano delle nuove notizie che riguardano proprio le condizioni e i tempi di recupero di due calciatori.

Il Milan ha l’obbligo di riprendersi in una stagione che si sta complicando e lo potrà fare con i suoi migliori uomini a disposizioni. Ora spuntano le date di quando torneranno in campo i calciatori rossoneri.

Il Milan è uscito dalla zona Champions League, non accadeva da anni ormai e ha bisogno di tornare a vincere. Dovrà farlo già nella prossima partita, quella che potrà essere decisiva per questa stagione.

Infortuni Milan: due giocatori tornano

La prossima partita del Milan sarà nel Derby con l’Inter e i rossoneri sperano di avere tutti al meglio i giocatori a disposizione. Sicuramente però non ci saranno Ibrahimovic e Maignan, infortunati ormai da tempo e che lavorano per tornare in campo.

Le ultime notizie sono finalmente positive per il Milan, perché la società sta vivendo un periodo buio e ha bisogno dei suoi calciatori migliori. Dopo la vittoria nella prima partita del 2023 è arrivato un gennaio terrificante per il Milan: 2 sconfitte, 2 pareggi più altre 2 sconfitte tra la Supercoppa con l’Inter e l’eliminazione ai supplementari a San Siro contro il Torino che ha passato il turno anche con un uomo in meno. Ora però spuntano anche le date del rientro dei due calciatori con le condizioni che stanno migliorando sia per Ibra che per Maignan.

Milan: rientro Ibrahimovic e Maignan, la data

Buone notizie in casa Milan sulle condizioni di Ibrahimovic e Maignan. Secondo le ultime riportate dal Corriere della Sera, si potrebbero anticipare i tempi di recupero di Ibrahimovic che può tornare a disposizione di Pioli per la prossima sfida casalinga di Serie A quando il Milan affronterà il Torino il 10 febbraio. Per quanto riguarda Mignan, invece, il portiere può tornare a disposizione per la gara di Champions League contro il Tottenham.

Essendo un portiere però c’è la possibilità subito di rivedere titolare Maignan nel Milan prima ancora di Ibrahimovic che avrà bisogno chiaramente di tempo per ritrovare la forma migliore.

Milan: Maignan decisivo subito

Ibra può essere decisivo nel Milan, ma avrà bisogno di tempo per la condizione visto che è fuori dalla scorsa estate post operazione. Chi invece, può essere da subito determinante è proprio il portiere Maignan, che attendono tutti con ansia. Da quando non c’è più lui è calata la sicurezza tra i pali e nella difesa rossonera che ha preso tantissimi gol nelle ultime settimane. Ora c’è bisogno di una svolta e i tifosi aspettano con ansia il ritorno dei due giocatori. Ormai ci siamo per rivedere Ibrahimovic e Maignan.