Il calcio è sempre più interattivo e negli anni stanno cambiando sempre più le piattaforme per assistere alle partite. Oggi basta uno smartphone o un tablet per guardare una partita da qualsiasi angolo del mondo e non perdersi mai la propria squadra del cuore. E a breve si potrà farlo anche gratis per un determinato numero di partite.

DAZN ha scelto di premiare i suoi clienti e trasmetterà gratis la partita su TikTok. La piattaforma digitale che trasmette il calcio in tutto il mondo ha deciso di aprire le porte ai social trovando il grande favore del pubblico.

DAZN, partite gratis su TikTok: le ultime

DAZN ha deciso di andare incontro alle esigenze dei propri utenti. La piattaforma digitale che da qualche anno sta prendendo il sopravvento in tutto il calcio europeo, sta cambiando nuovamente volto. Negli utimi due anni la situazione con il calcio italiano è stata burrascosa, fatta di periodi perfetti e periodi in cui nessun utente riusciva a guardare le partite.

Tante disdette, tanti rimborsi e moltissime polemiche, che hanno coinvolto anche il Governo. Ora, nonostante qualche difficoltà per molti utenti, la situazione sembra stabile ma DAZN vuole premiare i suoi utenti.

Il nuovo esperimento di DAZN è far vedere alcune partite gratis su TikTok.

Partite gratis DAZN: Betis Barcellona su TikTok, l’annuncio

DAZN trasmetterà gratis su TikTok Betis Barcellona. La partita di Liga è fondamentale per i blaugrana, primi a +5 dal Real Madrid e Xavi non intende fermarsi.

È stata la stessa DAZN ad annunciare il lancio di altre partite gratis su TikTok. Nel comunicato ufficiale si fa riferimento alle nuove generazioni e al nuovo modo di intendere il calcio.

“Dopo il successo ottenuto con la partita AS Roma – Shakhtar Donetsk dello scorso agosto, trasmessa sull’account TikTok di DAZN, si replica l’iniziativa e porterà, per la prima volta sul proprio canale uno dei big match del campionato spagnolo: Real Betis – Barcellona. DAZN mira a raggiungere le nuove generazioni, promuovendo il calcio internazionale ad una community più ampia”.

Partite gratis su DAZN: come vederle

Betis Barcellona sarà solo la prima delle partite gratis che DAZN trasmetterà su TikTok. È possibile, infatti, che se l’esperimento dovesse andare a buon fine si potrà iniziare a sfruttare la visibilità del nuovo social per trasmettere altre partite di calcio gratis online.

DAZN, come vedere le partite gratis su TikTok? Il fischio d’nizio su TikTok è per questa sera, mercoledì 1 febbraio 2023 alle 21:00. Basterà raggingere l’account social di DAZN e la partità sarà trasmessa tramite una “live” sulla homepage della piattaforma.

Il lancio delle partite gratuite su TikTok potrebbe avere un grande numero di visualizzazioni e permettere alla piattaforma di ricevere ancora più consensi rispetto ad oggi.