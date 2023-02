Calciomercato: l’annuncio sulla proroga, la Serie A ha deciso

Arriva la decisione ufficiale da parte della Lega Serie A in merito alla trattativa di calciomercato che si è conclusa fuori tempo massimo. Arriverà la proroga?

L’annuncio ufficiale rischia di far saltare l’affare, adesso la società dovrà fare a meno del giocatore.

Ieri è stata una giornata davvero incredibile. Nelle ultime ore, prima della fine del calciomercato, infatti, una società non è riuscita a concretizzare l’affare a causa di un problema al portale trasferimenti della Lega. Ecco perché il club ha avanzato il ricorso.

Ricorso Verdi Salernitana: la decisione della Lega

Arrivano le ultimissime notizie riguardo l’affare di calciomercato di gennaio sull’arrivo del giocatore. Il desiderio di Danilo Iervolino era quello di riportare alla Salernitana Verdi. La trattativa è sfumata a causa di un problema. Ufficialmente, la società granata, ha accusato il portale della Lega Serie A ed ecco perché ha depositato l’accordo con il giocatore via pec. Ciò, però, non è risultato valido ai fini federali. Dunque la trattativa non si è concretizzata.

Tutto saltato, anche se nella giornata di oggi la Salernitana ha formalizzato il ricorso. L’obiettivo di Danilo Iervolino era quello di riuscire a chiudere l’accordo nonostante i problemi riscontrati ieri.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Lega Serie A ha respinto il ricorso della Salernitana per Verdi. Il calciatore, dunque, proseguirà la sua esperienza all’Hellas Verona. La Salernitana ha deciso di non rivolgersi al Tribunale Federale Nazionale. L’invio della documentazione sul portale risulta fuori tempo massimo ed ecco perché il giocatore non potrà rivestire la maglia granata. Un vero peccato per le parti in causa che potevano attivarsi prima. Purtroppo i temi si sono allungati e la trattativa di calciomercato è saltata con il giocatore che resterà in gialloblù.

Calciomercato: Verdi resta all’Hellas Verona

Non si concretizzerà, dunque, la trattativa di calciomercato tra la Salernitana e l’Hellas Verona per Simone Verdi che, dunque, rimarrà a disposizione di Zaffaroni per questa seconda parte di stagione. Le parti, infatti, nono sono riuscite a chiudere l’affare per il ritorno in Campania del trequartista ex Torino. Un danno economico per la società di Setti che aveva deciso di privarsi del giocatore.