Calciomercato, è fatta per Keylor Navas: destinazione a sorpresa per il portiere

Dall’arrivo di Donnarumma a Parigi l’esperienza di Keylor Navas al PSG si è complicata tremendamente. Nel corso delle ultime due stagioni il portiere costaricano ha infatti subito e non poco il dualismo con il portiere italiano che, in questa stagione, ha avuto definitivamente la meglio.

A questo punto, dopo i rumors della scorsa estate, Keylor Navas ha deciso una volta e per tutte di mettere un punto sulla sua esperienza al PSG lasciando la Francia in questo calciomercato.

Ciò che ha stupito tutti non è stato tanto l’addio al club di Al Khelaifi ma più che altro la destinazione scelta dall’ex portiere del Real Madrid.

Calciomercato: ecco dove giocherà Keylor Navas

Il futuro di Keylor Navas è stato una volta e per tutte definito in queste ultime ore di calciomercato. Le sole due presenze accumulate in questo inizio di stagione hanno giocato un ruolo fondamentale nella scelta del giocatore che, alla fine, ha optato per lo scontato addio al PSG si è verificato ma con sei mesi di ritardo.

Tanti erano i club che in giro per l’Europa avevano mostrato interesse per Keylor Navas. Nella scorsa sessione estiva di trasferimenti, ed in parte anche in questa, si era parlato con insistenza della possibilità per il portiere costaricano di trasferirsi in Serie A, ma alla fine la sua decisione è caduta su un altro dei top cinque campionati europei.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, dopo le esperienze in Liga ed in Ligue 1 Keylor Navas ha deciso di affrontare una nuova esperienza in carriera firmando per un club di Premier League in questo calciomercato.

Keylor Navas in Premier League: destinazione a sorpresa per lui

E’ fatta per l’approdo in Premier League di Keylor Navas, portiere che per la sua esperienza e qualità potrebbe fare al caso di tantissimi club non solo inglesi ma anche europei, ed italiani in particolare.

Nelle scorse settimane diverse società hanno fatto sondaggi concreti col PSG per il costaricano, ma alla fine il portiere è stato attirato dal fascino della Premier League e dal progetto di una squadra che stranamente non ha niente a che vedere con gli standard di club nei quali ha giocato.

Quella di questo calciomercato è stata dunque una destinazione a sorpresa per Keylor Navas, che tra lo stupore generale degli addetti ai lavori, ha deciso di firmare con il Nottingham Forrest.

Il Nottingham Forrest chiude per Keylor Navas: i dettagli

Colpo da 90 per il Nottingham Forrest che, dopo una campagna acquisti da urlo in estate, si è fatta riconoscere anche quest’inverno con l’arrivo del portiere del PSG. Oltre ad annunciare il trasferimento Fabrizio Romano ha anche comunicato la formula dell’operazione fra i due club, svelando che Keylor Navas si è trasferito al Nottingham Forrest in prestito fino alla fine della stagione.