Napoli, addio in estate già deciso: l’agente svela tutto

Il Napoli di Luciano Spalletti puà vincere lo Scudetto ma pensa già al futuro. Gli azzurri hanno una rosa importante e completa ma Cristiano Giuntoli non chiude a possibili cessioni e nuovi acquisti.

Alla fine della stagione potrebbe esserci una nuova rivoluzione in rosa. L’estate potrebbe vedere ulteroiri cambiamenti dopo quanto accaduto nei mesi estivi, con l’addio di molti big. Il direttore Giuntoli e il suo staff hanno dimostrato di saper lavorare anche con risorse economiche non altissime e ha portato grandi risultati. La grande stagione del Napoli, però, sta portando a grandi interessamenti dall’estero. Le ultime notizie preoccupano Spalletti e tutti i tifosi del Napoli.

Calciomercato Napoli, addio immediato? Assalto della big

Cristiano Giuntoli e il suo staff di calciomercato sono al lavoro per migliorare il Napoli. Potrebbe esserci una nuova rivoluzione come accaduto già all’inizio di questa stagione, in caso di Scudetto, non sono da escludere anche grandi colpi. Il club azzurro ha perso diversi calciatori importanti ma è riuscito a costruire una rosa di gran valore che sta stupendo in Serie A e in Europa.

Per il Napoli in estate potrebbe dire addio a qualche altro calciatore di livello e Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato. I nomi sulla scrivania sono già molti e potrebbero cambiare il volto del club.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli può perdere una degli uomini migliori. La società sta valutando con cura il nome del sostituto.

Calciomercato Napoli: quale futuro per Meret?

Il futuro di Alex Meret con il Napoli è in bilico. Il portiere si è ripreso la titolarità e i grandi meriti in questa stagione e nel suo futuro potrebbero esserci le altre grandi d’Europa.

Al termine della scorsa stagione ha rinnovato il contratto fino al 2024, con opzione a favore della società fino al 2025 ma non ci sono certezze sulla sua permanenza in azzurro. Il suo agente, Federico Pastorello, a DAZN ha svelato i retroscena della trattativa che ha portato al rinnovo e accennato al suo futuro.

“L’estate è stata strana. Il buon senso prevale sempre. Siamo riusciti a rinnovare il contratto per farlo rimanere. La sua volontà era quella. Sono contento. Si sta riprendendo il palcoscenico che merita. Speriamo che a fine stagione si possa gioire fino in fondo. Con Sirigu aveva un ottimo rapporto e lo avrà anche con Gollini”.

Meret Napoli, voci d’addio e speranza di permanenza

Il futuro di Meret con il Napoli è in bilico anche ora. Per Spalletti è diventato imprescindibile ma il contratto con brevissima scadenza potrebbe essere un’arma a doppio taglio.

Sulle sue tracce ci sono già altri club molto importanti ma alla fine a contare sarà la volontà del portiere friulano. Già al termine della stagione se ne parlerà, tra voci d’addio e speranza di permanenza per molti anni ancora.