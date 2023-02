Lo avevano preso, ma è saltato tutto: giocherà in Serie A

È saltato tutto nelle ultime ore di calciomercato, delusione per il giocatore, che però sarà destinato a vivere una nuova esperienza in Serie A.

Si era conclusa nell’ultima giornata di mercato, la trattativa che lo avrebbe portato a giocare per il Paris Saint-Germain. Le cose però sembrano essere cambiate ora, in quest’ultima giornata di mercato che si è conclusa ieri, con il ritorno alla base.

Ritorno al Chelsea, ma futuro altrove: arriverà gratis in Serie A, è questa la vera possibilità per il talento dei Blues che non sarà più un nuovo giocatore del PSG.

Calciomercato, pronto a sbarcare in Serie A: è saltato tutto col PSG

È saltato tutto con il PSG e, per tale motivo, il mercato si è riacceso con il club italiano.

Può sbarcare in Serie A, dando vita al reparto offensivo che verrebbe rivoluzionato per uno dei club ai vertici del campionato italiano.

Tutto dipenderà dalle volontà del calciatore che ormai sembrava essere diventato un nuovo giocatore del PSG. Deluso, Ziyech, non giocherà per i parigini, Ma ad aspettarlo, in Serie A, c’è il club di Milano: Ziyech diventerà un nuovo giocatore del Milan, molto probabilmente, ma solo nella prossima stagione. Maldini tenterà il colpo a zero, a fine stagione.

Clamorosa motivazione sul mancato passaggio di Ziyech al PSG

La motivazione del mancato passaggio al PSG, da parte del Chelsea, avrebbe dell’incredibile. Una società così importante come quella dei Blues che non è riuscita a spedire i documenti giusti. Secondo quanto riferito da CalcioNews, Ziyech era a tutti gli effetti un nuovo giocatore del PSG, ma tutto è saltato per aver fallito nell’invio della documentazione. Tre volte ha tentato il Chelsea di mandare i documenti alla federazione, la LFP non è riuscita ad averli dunque in tempo, causa di qualche errore perché i documenti risultavano sbagliati. E dunque il PSG ha fatto anche ricorso alla stessa commissione legate della LFP – Lega francese – che ha respinto il tutto. Tutto saltato, Ziyech resterà al Chelsea per altri sei mesi. E ora anche il Milan si rimette in coda per lui.

Milan, ora tocca a te: le ultime su Ziyech

Ora tocca al Milan farsi avanti per il colpo Hakim Ziyech. Il talento marocchino resta un obiettivo di mercato di Maldini e Massara che, a costo zero, andrebbero a prelevarlo per dare a Leao un compagno di reparto di alto livello, nel tridente di Pioli o di chi siederà sulla panchina dei rossoneri nella prossima stagione.