Haaland, l’agente svela le vere cifre della cessione: destinazione shock

L’agente di Erling Braut Haaland ha svelato le vere cifre sulla cessione del fuoriclasse norvegese che, di proprietà del Manchester City, saluta a tali condizioni economiche.

Avrebbe del clamoroso quanto svelato da chi cura gli interessi del bomber norvegese, Rafaela Pimenta senza troppi giri di parole e ormai a bocce ferme per quanto riguarda la sessione di calciomercato, ha svelato le ultime sulla cessione di Haaland.

Quelle che seguono, sono le sue parole svelate ad uno dei principali quotidiani esteri.

Calciomercato, cifre shock su Haaland: riguardano la sua cessione

Riportate dal quotidiano AS, quotidiano spagnolo, sono state svelate tutte le dichiarazioni su quella che sarà la cessione di Haaland, per il domani del norvegese.

I club sono avvisati su quanto emerso dalle dichiarazioni dell’entourage del giocatore del City:

“Haaland vale un miliardo”, dichiara l’agente Rafaela Pimenta. Il centravanti del City, considerando quelle che sono le cifre svelate dalla sua agente, andrebbe via solo a tali cifre. E questo, andrebbe a rivoluzionare interamente il mercato, con strategie diverse da parte di chi avrà intenzione di mettere le mani sul suo cartellino.

Le parole di Rafaela Pimenta su Haaland

Quelle che seguono, sono le dichiarazioni di Rafaela Pimenta su Haaland, suo assistito: “Impossibile non sorridere quando pensi ad Haaland, è un ragazzo divertente, quando ci guardiamo ridiamo sempre. Fa parte del suo carattere, ma poi c’è la sua incredibile professionalità. Arriverà molto lontano, è un ragazzo incredibile. Oggi è felice al City, ma non deve pensare al futuro, anche perché è importante il presente. Quanto vale? I numeri cambiano, una volta erano tanti second molti gli 80 milioni per Pogba, eppure… Ora per me Haaland vale u miliardo, saranno tanti e nessuno li pagherà, intanto però Haaland porta gente allo stadio e risultati per il club. Il prezzo viene fissato da un club, ma per me Haaland può valere così tanto”.