“Cristiano Ronaldo torna in Europa”, annuncio dell’Al Nassr

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere di nuovo in Europa. Ora arrivo l’annuncio ufficiale dall’Al Nassr che fa scatenare i tifosi e accende il calciomercato in vista dei prossimi mesi.

Il campione portoghese arrivato da poco potrebbe già concludere al termine di questi mesi la sua avventura in Arabia Saudita con la squadra allenata da Rudi Garcia. Importanti notizie di mercato sul calciatore.

Si parla già dell’addio del giocatore e ora c’è grande clamore dopo le ultime dichiarazioni che sono uscite fuori direttamente dall’allenatore. Perché ci sono aggiornamenti che possono essere decisivi in vista delle prossime stagioni.

Calciomercato: Cristiano Ronaldo criticato, torna in Europa

C’è grande caos attorno al campione portoghese arrivato in queste ultime settimane in questa nuova esperienza in Arabia Saudita che non va per niente bene. Dopo aver fatto spettacolo nell’amichevole con il Paris Saint Germain di Messi, sono arrivate due prestazioni di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al Nassr, entrambe partite di 90 minuti e senza gol per il campione portoghese. In Arabia è già caos, perché i tifosi dell’Al Nassr contestano già Ronaldo e spuntano i video forti dove tanti tifosi calpestano la sua maglia.

Grandi polemiche contro il giocatore che ha firmato un contratto di 2 anni per 100 milioni a stagione. I tifosi non hanno pazienza e dopo già 2 partite senza gol (tra cui una persa per 3-1 nella Saudi Super Cup) scoppia la rivolta contro CR7. Questa situazione complicata potrebbe anche costringere il giocatore ad andare via dall’Arabia Saudita se dovesse continuare in questo modo, i tifosi potrebbero attaccare in più modi il giocatore. Per questo Cristiano Ronaldo può tornare in Europa.

Al Nassr Cristiano Ronaldo: l’annuncio di Garcia

A dare questo tipo di annuncio ci pensa direttamente l’allenatore del club saudita. Perché a guidare la squadra dell’Al Nassr ci pensa Rudi Garcia che ha già parlato dell’addio di Cristiano Ronaldo dopo la Supercoppa persa. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Cristiano è uno dei migliori giocatori al mondo, tornerà in Europa, non concluderà la sua carriera all’Al Nassr”.

Dichiarazioni che hanno aperto di nuovo una porta per Ronaldo all’Europa e l’addio dall’Al Nassr allora si fa sempre più probabile in vista della prossima sessione di mercato magari. Perché potrebbe anche solo concludere un anno o metà anno CR7 in Arabia Saudita per poi andare di nuovo via.

Calciomercato: chi compra Ronaldo

Da capire però chi può comprare Cristiano Ronaldo in Europa: il suo desiderio è sempre stato quello di tornare allo Sporting Lisbona, ma occhio anche ad altre sorprese in vista delle prossime settimane. Al momento la situazione con l’Al Nassr però resta complicata.