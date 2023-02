“Che ingiustizia”, Juventus: scudetti tolti, l’ex è una furia

La situazione della Juventus è più complicata del previsto, perché il club bianconero rischia davvero grosso per la situazione plusvalenze e stipendi. Ora arrivano nuovi aggiornamenti forti.

Questi prossimi giorni saranno quelli decisivi per capire verso che direzione andrà il club che fuori dal campo si sta difendendo con le unghie e con i denti peer una vicenda davvero complicata e che può lasciare strascichi importanti.

Una volta arrivata la prima e forte sanzione con la penalizzazione di 15 punti tolti alla Juventus in classifica Serie A, la squadra non è più riuscita a vincere in campionato, andando avanti con risultati piuttosto negativi che ora complicano ancor di più la situazione.

Juventus: scudetti tolti

E’ un momento non facile per il club bianconero. Perché la Juve ha già avuto una bella botta con i 15 punti di penalizzazione, che potrebbero aumentare anche in occasione delle altre sanzioni che arriveranno. Molto dipenderà dalla Giustizia Sportiva dopo quello che è stato portato alla luce dalla Procura di Torino. Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire come finirà la questione, con la Juve che rischia di perdere anche gli scudetti vinti sul campo.

Già in passato è capitata una situazione simile con la società che ha perso alcuni scudetti vinti dopo la decisione della Giustizia riguardo il caso Calciopoli. Ora arrivano degli aggiornamenti importanti che possono stravolgere ancora di più l’attuale situazione, dove il mondo bianconero intero è in rivolta per quanto accaduto. Divisione netta di tifosi, chi contro la società e chi contro il sistema del calcio, che ora sta facendo perdere pazienza e passione a tanti. Anche ex giocatori bianconeri si sono espostiti. Infatti, ora arrivano anche le parole di Bernardeschi sulle sanzioni contro la Juventus.

Sanzioni Juventus: parla Bernardeschi

Nelle ultime settimane tanti ex esponenti della Juventus si sono fatti avanti e hanno fatto delle dichiarazioni che riguarda proprio questa situazione in casa Juve. Diverse le argomentazioni venute fuori, tra cui anche quelle più importanti, perché è stato proprio un ex giocatore del club bianconero ad essere stato intervistato. Oggi gioca in MLS, ma con la maglia della Juve ha giocato per 5 anni e vinto 5 scudetti, che ora potrebbero anche essergli tolti.

Un’ingiustizia secondo l’ex giocatore della Juventus, perché Federico Bernardeschi, che è stato intervistato a Il Mattino, ha raccontato la sua versione riguardo la possibilità che alla Juve vengano tolti gli scudetti vinti sul campo per il caso plusvalenze e falso in bilancio. Non ha voluto esporsi, invece, in merito alla situazione che riguarda la manovra stipendi dove anche lui è rimasto coinvolto.

Juventus: in arrivo le sanzioni

Decisive le prossime settimane, perché il 22 febbraio arriveranno le notizie ufficiali in merito a quello che è il secondo processo della Juventus sulla manovra stipendi che può costare anche gli scudetti passati.